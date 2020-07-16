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新闻分析：法国政府“剩余600天”的危与机

2020年07月16日16:21  来源：新华网
 

　　新华社巴黎7月15日电 新闻分析：法国政府“剩余600天”的危与机

　　新华社记者唐霁

　　法国新总理让·卡斯泰15日在国民议会发表演讲，首次阐述新政府的施政纲领。由于法国总统马克龙前一天发表了其任期内剩余600天的“方向性”讲话，因此，法国媒体将卡斯泰的演讲解读为“600天路线图”。

　　马克龙最近很烦恼，法国民众对他在抗疫中的表现并不满意，最新的民意支持率只有38%左右。法国媒体认为，比支持率更让马克龙担心的，是法国面临的三大难题：可能暴发的第二轮疫情、不断恶化的经济危机以及社会危机。

　　法国国家统计和经济研究所最新的数据显示，法国在2020年将陷入自1948年以来从未有过的衰退，经济萎缩9%。马克龙14日在接受媒体采访时也表达了两个担心：“在2021年春天到来之前，法国将有80万至100万的失业人口。……有迹象表明疫情在法国有所抬头。”

　　马克龙自2017年上任以来，试图对法国进行全方位改革，但是上调燃油税导致油价上涨，引发了旷日持久的“黄马甲”运动；退休制度改革引发全国罢工，改革停滞不前。新冠疫情的暴发更使法国经济雪上加霜，原有社会矛盾凸显。

　　14日，当记者问及马克龙是否会寻求连任时，他避而不谈，但指出：“执政还剩600天，我们应该看得更远。”显然，这600天，既关系着马克龙和新政府未来的政治命运，也关系到法国能否走出危机。

　　果断换帅，是马克龙寻求摆脱困境的第一步。不久前，他任命熟悉“解禁”政策、有丰富地方工作经验的卡斯泰为新总理，然后火速改组政府。一方面启用“新面孔”，让民众对新政府、新政策产生期待，另一方面通过改组政府重新协调党派平衡，争取政治支持。

　　其次，在恢复经济和防控疫情之间寻找平衡。马克龙在14日的电视讲话中，顺应了多位医生强烈呼吁的“在密闭公共场合戴口罩”的呼声，宣布从8月1日起强制执行，并表示法国的医疗物资储备充足，已为可能复发的疫情做好准备。他同时宣布，法国将在新冠疫情暴发后陆续投入的4600亿欧元基础上，再投入至少1000亿欧元用于恢复经济。

　　再次，积极回应民众诉求。卡斯泰演讲的一个重点是政府将向环保领域投入200亿欧元，大力发展地方可持续经济，支持绿色科技，这显然是政府顺应民意的做法。在不久前举行的法国市镇选举第二轮投票中，主打环保牌的绿党候选人在里昂、马赛、波尔多等重要城市获胜，反映了民众对环保问题的强烈诉求。另外，针对民众普遍关心的失业问题，马克龙表示，年轻人就业是经济恢复的关键，为此设立针对年轻人的特殊税费减免机制，大量创造就业岗位。卡斯泰更是强调，政府将把解决年轻人就业问题作为首要任务。

　　法国总统和总理前后两天的讲话，在一定程度上回应了民众的期待，对法国下一步的疫情防控和恢复经济提出了明确计划。但是，《法兰西西部报》的评论认为，从“黄马甲”事件引发的社会动荡，到市镇选举的高弃权率，都反映出法国人已对政府失去信心。因此，政府提出复兴法国的计划虽然重要，但更重要的是把法国民众团结起来，让他们恢复对国家未来的信心。

　　剩余600天，将见证法国政府能否化危为机。

(责编：于洋、燕勐)
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