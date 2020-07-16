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中老铁路两座跨湄公河特大桥架梁全部完成

2020年07月16日16:18  来源：新华网
 

　　新华社万象7月16日电（记者章建华　焉海勇）随着中老铁路班纳汉湄公河特大桥于日前完成架梁施工，中老铁路两座跨湄公河特大桥架梁施工任务全部完成，为中老铁路如期建成通车奠定坚实基础。

　　承建中老铁路两座跨湄公河特大桥的中国中铁八局管理人员16日对新华社记者介绍，班纳汉湄公河特大桥全长1652米，墩身高度57.5米，是中老铁路全线墩身最高、跨度最大的特大桥，施工难度大，安全风险高。

　　中铁八局琅勃拉邦梁场项目部党支部书记张家洪介绍说，项目部承担班纳汉湄公河特大桥的42孔T梁制作、运输和架设任务。老挝天气炎热，又正值雨季，常出现雷暴和强风天气，运输距离长达28公里，需经过七隧十桥，给架设任务带来困难。为保证架梁施工高标准、高质量、高效率推进，项目部认真落实相关要求，在抓好疫情防控的前提下，有力确保班纳汉湄公河特大桥架梁施工的顺利完成。

　　中老铁路在老挝北部古城琅勃拉邦以北两次跨越湄公河。其中，琅勃拉邦湄公河特大桥连续梁2019年7月28日成功合龙，今年4月23日完成架梁施工；班纳汉湄公河特大桥今年4月1日合龙。

　　中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目，其中老挝段北起老中边境口岸磨丁，南至老挝首都万象，全长400多公里。中老铁路全部采用中国技术标准和管理标准建设，设计时速160公里，为电气化客货混运铁路。工程于2016年12月全面开工，计划2021年12月建成通车。

(责编：于洋、燕勐)
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