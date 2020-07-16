据说巴黎有三十万温州人，吴峰是其中一个。每周去旺夫古董市场淘宝，都能遇上他。古董圈管他们这些人叫“铲地皮”的，就是自己不开店，专门跑偏远地区收货，然后加价转卖或者卖给专业古董店的一批人。生意做的大一点儿的，替国内古董店扫货，各地跳市、专业古董市场、小拍卖行都有他们的身影。吴峰们的生意经是将本求利，不压货，快速出手，凭功夫和眼力挣钱。

对于“淘宝”这项工作，我是纯业余的，周末睡个懒觉，九点起床吃过早点，溜溜哒哒出门，到旺夫的时候吴峰们这些“专业人士”已经转了好几圈了，手上多多少少会有些收获。自己崇尚的原则是：晚起的鸟碰食儿吃。

法国人做生意也像玩儿一样，古董这东西讲究缘分，早一步你没看见、晚一步被别人买走了，需要的是刚刚好。记得有一次自己周六逛的时候遇见一个刀马旦的大卷缸，非常漂亮。店家开价要1000欧元，真假自己一时有点吃不准，毕竟法国也开始有了假货。回家后一夜辗转反侧，脑子里都是缸，又爬起来查资料，确信应该是真，决定第二天一早去把它买回来。习惯了睡懒觉又熬夜的我，翌日起床时已经是十点，赶紧开车过去，在入口处碰见吴峰。因为好久没见，他拉我咖啡厅喝一杯，我顺便拿出昨天拍的照片给他看看“掌眼”。“对的！”他瞄了一眼对我说，“刚才一个朋友已经买走了。”我痛拍大腿，悔恨不已。有些东西就是没缘分，失之交臂。

刚开始进古董圈，难免畏手畏脚，碰不上好东西；碰到了吃不准真假；判定为真又评估不好价格。有一段时间自己只用工程的方式来评估：材料费、人工费、附加费，只要判定是到代的没问题，价格可控，看上去漂亮自己就出手。即使这样，最初收获也很少，直到遇上吴峰。我们认识以后互加了微信，他收到东西会拍照片发我看，我觉得好后见面看货。

记得第一次从吴峰处买了一对儿乾隆青花倭角盘，全品，开价150欧元。自己想起马未都讲的一个原则：第一次买东西一定不要还价，那样你会永远获得先看货的机会。果不其然，第一次交易成功后，吴峰收到东西都先发给我看，陆陆续续买了一把清代象牙雕官扇、一把清玳瑁广绣扇、一个康熙花鸟纹五彩将军罐、一盏清同治粉彩台灯等。每次他都会小心翼翼的提着东西，坐地铁到我家楼下的餐厅等我，我们一起喝杯啤酒交流一下心得，从他那里我学到了不少知识，也逐渐相互加深了解。

因为资金要流转，吴峰们淘到的货都要尽快出手，每一件加个50、100欧就好。他们长期浸淫在地摊儿、跳市、拍卖行，眼力极好，对市场价格也极敏锐，很少出错。毕竟在市场历练，看见一个好东西，瞬间就要判定真假、年代、价格，对了，喝酒吃肉；错了，自己打脸，实实在在的用银子买单。我也乐得节省精力、时间，还有人给把关，能学到知识，快速提升自己上台阶。不光从吴峰处买了不少东西，我自己有吃不准的宝贝，都会拍照让他帮助“掌眼”。每次都是简洁明了的回复。有时我也会让他帮忙评估一下入手价格值不值，从来没让我失望过。

离开法国前我请吴峰吃了顿饭，一瓶红酒下肚，他的话也多了起来，侃侃而谈他这二三十年的打拼历程，临了送了我一对清末霁蓝釉的茶碗，散买卖不散情谊。我只能又一次感慨：背井离乡到法国谋生，不管机缘如何，说到底也是为了创造一个美好的未来。吴峰们的经历是缤纷的，温州人身上的坚毅、承担、自强不息，让他们无论在哪里都能扎根、生存、发展。

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