中国为推动新型大国关系贡献智慧 

当今世界处于“百年未有之大变局”，世界经济、政治、国际关系与秩序变化错综复杂，矛盾交织，挑战与机遇并存。世界转型期和中华民族伟大复兴历史进程相交汇，为中国外交提出了新的时代课题。

在今日中国外交理论与实践中，对象国分为大国、周边国家与发展中国家三大类别。鉴于大国在国际社会中占据特殊地位，大国关系规定了国际体系的基本特性和总体状况，中国外交高度重视大国与大国关系。“推进大国协调和合作，构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架”，是新时代中国特色社会主义外交的优先方向。

大国冲突对抗关系的终结

稳定与和平相辅相成，大国关系框架在总体上是否能够保持稳定，很大程度上取决于大国之间没有发生武力对抗。反过来，也可以说，大国关系框架能否保持稳定，是国际秩序能否得以正常维系、世界能否和平安康的一个决定性因素。新型大国关系的“新”，首先在于相互之间不再以武力与战争相威胁，将和平共处视为最低限度的共同利益。2013年习近平在会晤美国总统奥巴马时，站在时代高度对构建“新型大国关系”的条件、原则与目标给出科学概括：“不冲突、不对抗”“相互尊重”“合作共赢”。

人类社会进入21世纪，成长为世界第二大经济体的中国率先提出构建新型大国关系的建议。和平取代战争成为大国关系新常态，这一重大历史转折的发生，在于现实世界发生的深刻变化，也在于包括中国在内的新兴市场国家走出了一条与以往崛起国不同的发展道路。

相互尊重对方自主选择的制度与模式

相互尊重是构建新型大国关系的基本原则。就目前情形看，与“不冲突、不对抗”，即不侵犯他国的主权与领土完整相比，在制度与模式选择方面实现“相互尊重”，对于西方大国而言需要经历更多的心理磨难与痛苦。

相互尊重、合作共赢符合世界各国与各国人民的共同意愿。当今世界，经济发展已成为不同发展水平国家的最高利益和不同制度国家间最大的共同利益。同为市场经济国家，经贸联系完全能够成为大国利益的主要交汇点，共同利益完全能够成为相互尊重关系赖以成立的坚实基础。随着时间的推移，中国和平发展的愿望与决心不断获得事实本身的证明，美国对中国走向富强的现实认可程度将不断提高，中美相互尊重的程度也将日益提高。

从“权力政治”到“规则政治”

一个具有可预期的、稳定的国际秩序，一个具有全覆盖或基本全覆盖特征的国际体系以及一套为世界大多数国家共同遵守的国际规则，对于人类社会告别弱肉强食的殖民主义时代，告别动荡不安的无政府状态，无疑具有至关重要的意义。

中国是现有国家秩序与体系的模范维护者和遵守者，尊重并加入二战后国际社会产生的包括联合国、国际货币基金组织、世贸组织、世界银行在内的重要国际组织、经济合作机制和金融机构，积极参加二十国集团、亚太经合组织等各种全球、地区性国际机制。此外，中国与其他国家一道创设或首倡的新的国际机制与组织，包括“一带一路”、亚投行等。

在共同维护国家秩序与体系、遵守国际规则方面，构建新型大国关系最大的不确定性与不稳定性主要来自美国。未来一个时期，构建新型大国关系还需经历一个包括中国在内的国家倡导的继续推进全球化进展，主张多边主义，维护国际秩序的力量与反全球化、主张单边主义与保守主义力量的长期博弈的过程。

平等的伙伴关系

新型大国关系既不是对抗关系，也不是等级关系、依附关系和主从关系，而是平等伙伴关系。中国致力于与其他大国构建具有超越性、平等性与不针对第三方的伙伴关系，强调志同道合是伙伴，求同存异也是伙伴，为大国间交往开辟了新路径。

中国在主要大国中率先把建立伙伴关系确定为国家间交往的指导原则。目前，中国已同80多个国家和诸多地区组织建立起不同形式的伙伴关系，初步构建起遍布全球的伙伴关系网络，在建立平等相待、互商互谅的伙伴关系方面起到了率先垂范的作用。

均衡发展、合作共赢

经济基础决定上层建筑。国际关系随着世界经济的发展不断调整与变化，合作共赢成为所有国家之间，尤其是大国之间处理彼此关系的最大公约数。只有摒弃零和思维，在追求自身利益时兼顾对方利益，把自己的发展机遇不同程度地转化成世界各国的发展机遇，把世界各国的发展机遇不同程度地转化为本国的发展机遇，扩大同各方利益的汇合点，实现共同发展，才能实现自身发展利益的最大化。

中美关系如何发展，对于构建稳定均衡的大国关系框架具有关键意义。在今后相当长的时间里，美国将继续对中国实行遏制和打压政策，双方在网络经济与高科技领域的竞争将更加激烈。然而，由于中国将继续本着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神发展对美关系，同时中国对维护自身的正当发展权利、维护中国人民应有的地位和尊严，有着不可动摇的决心和意志。中国无意改变美国，更不想取代美国，而美国也不可能一厢情愿地改变中国，更不可能阻止14亿中国人民实现中华民族伟大复兴的中国梦。在未来一段时间里，双方依旧会在一定限度内维系协调、合作、稳定的双边关系。

构建稳定均衡的大国关系框架，是一个先确立方向，后探索路径、充实内容和完善形式的长期过程，需要相关国家在理论与实践两个方面进行不懈的探索与创新。

构建稳定均衡的大国关系框架，也是一项前无古人的伟大创举。新时代中国特色社会主义外交思想，把握当今世界发展的总趋势，深刻揭示当今国际关系发展的特征和规律，顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，科学地回答了构建新型大国关系的前提、原则与目标等重大问题，为推动新型大国关系的形成贡献了中国智慧和中国方案。

（作者是中国社会科学院美国研究所研究员。本文系中国社科院重大项目“习近平新时代中国特色社会主义思想研究”子课题。摘自《亚太安全与海洋研究》2020年第4期）

(责编：刘叶婷、燕勐)