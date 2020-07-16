柏林市长：数字产业迎来新机遇 愿与中方加强合作

柏林市长米夏埃尔·穆勒。摄影：Susie Knoll

柏林市长米夏埃尔·穆勒（Michael Müller）日前在接受人民网记者专访时表示，新冠病毒在全球肆虐，抗击疫情凸显了国际合作的重要性。疫情之下，数字产业迎来发展新机遇，也为德中合作开辟了新领域。

疫情下的“新常态”——数字抗疫与数字生活

今年2月，新冠疫情在欧洲爆发，感染者人数持续攀升，众多行业深受所累。为控制疫情扩散，政府部门采取了一系列社交管控措施。在此情形下，数字化技术的应用成为一项重要课题。穆勒介绍，为了及时发现潜在风险、监测感染者数量以及重症监护室的使用情况，柏林开发了一套信号灯分级系统，并据此收紧或放松相应的社会管制措施。此举配合其他措施，如建立应急医院、针对日托中心及医院的员工和患者进行核酸检测等，柏林的“防疫战”取得了明显成效。

穆勒认为，疫情凸显了数字产业的重要性，数字化已经融入到生活各个领域。他介绍，今年的柏林电影节和音乐节都组织了线上活动，艺术家们可以通过流媒体与观众密切交流。智能移动科技也让居家办公变得简便易行，“例如，视频会议就占据了我现在日常工作的很大比例”。

据德国《每日镜报》报道，柏林计划在2020/2021和2022/2023财年每年支出4.9亿欧元用于数字技术设施建设。“柏林初创企业种类繁多，数字领域的创业公司更是数不胜数。不管形势如何变化，数字化对于柏林来说都是不可或缺的因素”，穆勒表示。

柏林与北京紧密相拥 多领域合作潜力巨大

作为两个国家的首都，北京与柏林之间的友好城市关系始于1994年。去年，值双方缔结友城关系25周年之际，穆勒率团对北京进行了友好访问。提及这次访问，他说：“北京在科研领域的巨大活力、创业公司勇于创新和乐于尝试的精神以及电动汽车在个人交通和公共交通领域的普及给我留下了深刻印象。同样令我难以忘怀的还有京剧的精湛技艺和胡同中老百姓颇具‘烟火气’的生活。参观紫禁城和长城当然也是非常特别的经历。”

柏林与北京在科学研究、城市发展、环境、交通、公共安全、经济、教育、学生与青年以及文化和体育等领域有着广泛而密切的交流。柏林许多大学和几乎所有科研机构都与中方相关机构保持紧密合作。近年来，双向学术交流不断增加，柏林已经成为最受中国学生青睐的留学深造目的地之一。“此外，数字化教学的普及为柏林与中方的合作开辟了新领域。”穆勒强调。

穆勒认为，柏林和北京这两座科技之都未来在交流合作方面还存在巨大潜力。双方特别是在卫生、人工智能、气候、新型出行方式以及人文和社会科学领域有许多共同话题。除此之外，紧密的城市伙伴关系也为双方交流互鉴、增进理解提供了平台保障。

柏林向中国企业敞开大门

德国联邦统计局今年年初的数据显示，2019年中德双边贸易总额达到2057亿欧元，中国已经连续四年成为德国最重要的贸易伙伴。在这一背景下，柏林与中国的经贸往来也不断向好，越来越多的中资企业前往柏林投资。为最大程度挖掘双方在经贸领域的合作潜力并为两国企业搭建沟通桥梁，柏林于2018年在北京设立了柏林经济代表处北京办事处。

穆勒认为，柏林对中国企业的吸引力在于卓越的科研氛围和具备众多具有中文背景的高素质国际专家，这尤其体现在IT领域。开放包容的创业环境和高密度的孵化器与加速器平台也吸引着世界各地的企业落户柏林。“柏林高度依赖科研和创新，这是我们未来发展的关键资源。因此，向世界敞开大门并与包括中国在内的国际伙伴开展合作至关重要。”

(责编：刘叶婷、燕勐)