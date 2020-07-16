中国和沙特智库举行中沙建交30周年研讨会

新华社利雅得7月15日电（记者涂一帆）在中国与沙特阿拉伯建交30周年纪念日来临前夕，中阿改革发展研究中心和沙特研究与知识交流中心15日举行中沙建交30周年视频研讨会，两国官员和学者对中沙交流与合作的经历和体会进行了交流。

中国外交部中阿合作论坛事务大使、前驻沙特大使李成文和沙特驻华大使图尔基·阿尔马迪回顾了中沙建交30年历程，并展望两国关系前景。来自中阿改革发展研究中心、宁夏大学以及沙特研究与知识交流中心、努拉公主大学、沙中商务理事会的专家学者从政治、经济、文化、教育等角度对中沙关系内涵展开研讨。

中阿改革发展研究中心专家委员会主任朱威烈说，中沙建交以来，两国关系在相互尊重、和平共处、平等互利、互不干涉内政原则基础上不断发展，具有战略意义。在新冠疫情期间，两国共同抗疫的努力突显了合作的共同思路。

沙特研究与知识交流中心主任叶海亚说，两国关系在政治和经济领域取得了良好的合作和成绩，现在扩展到文化领域。随着沙特决定将中文教学引入沙特教育体系，两国的文化合作迈上新台阶。

沙中商务理事会成员马吉德·奥泰巴说，中国强劲的经济发展是世界关注的焦点，赢得世界的尊重。近年来，沙中两国经贸合作显著发展，双边贸易取得巨大成功，中国“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”改革计划加快对接。

中国驻沙特大使陈伟庆在会议上向所有为中沙友好事业做出贡献的人士表示感谢和敬意。他表示相信拥有传统友谊、共同利益和发展愿景的中沙全面战略伙伴关系必将持续深入发展。

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