世贸组织总干事候选人与成员代表正式见面

新华社日内瓦7月15日电（记者凌馨 李叶）在15日举行的世界贸易组织总理事会特别会议上，参选新任总干事的部分候选人与成员代表正式见面，就世贸组织相关话题发表各自见解，并回答成员代表提问。

墨西哥候选人赫苏斯·塞亚德在会上表示，世贸组织需要一位有远见、有领导力的总干事。对于面临危机的世贸组织，最紧要的是恢复谈判，要在久拖不决的传统谈判议题和与21世纪密切相关的新议题间找到平衡，要重新赋予争端解决机制力量和确定性，还要开始讨论如何让世贸组织更高效、更透明和更具包容性。

尼日利亚候选人恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉说，多边贸易体制近年来遇到困难和挑战，世界比以往任何时候都更需要一个“恢复活力”的世贸组织。世贸组织不仅可以保证贸易和全球市场的开放和进一步扩大，而且提供了一个独一无二的平台，让各国为了共同利益走到一起。

埃及候选人哈米德·马姆杜则指出，过去25年间，在世贸组织的三大功能中，争端解决功能得以强化，而多边谈判和贸易政策审议功能则退居其次，尤其是谈判功能受损给该组织带来巨大困难。他强调，世贸组织改革的实质就是对协议的改革，是对政府间有强制效力的合约的改革，而改革的唯一办法就是通过谈判。

根据议程安排，总理事会特别会议将持续至17日。总干事候选人按照提名先后顺序依次与成员代表见面，进行自我陈述并回答成员代表提问。在未来两天里，其他5位候选人也将陆续与成员代表见面。这5位候选人分别来自摩尔多瓦、韩国、肯尼亚、沙特阿拉伯和英国。

据世贸组织官网消息，总干事候选人的“竞选”环节将于9月结束。之后，总理事会将通过协商，缩小候选人范围，并最终做出人选任命决定。

由于现任总干事阿泽维多5月意外宣布将于8月31日正式离任，提前一年结束任期，世贸组织不得不在6月8日提前启动对其继任者的遴选工作。

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