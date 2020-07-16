人民网>>国际

世贸组织总干事候选人与成员代表正式见面

2020年07月16日13:47  来源：新华网
 

　　新华社日内瓦7月15日电（记者凌馨 李叶）在15日举行的世界贸易组织总理事会特别会议上，参选新任总干事的部分候选人与成员代表正式见面，就世贸组织相关话题发表各自见解，并回答成员代表提问。

　　墨西哥候选人赫苏斯·塞亚德在会上表示，世贸组织需要一位有远见、有领导力的总干事。对于面临危机的世贸组织，最紧要的是恢复谈判，要在久拖不决的传统谈判议题和与21世纪密切相关的新议题间找到平衡，要重新赋予争端解决机制力量和确定性，还要开始讨论如何让世贸组织更高效、更透明和更具包容性。

　　尼日利亚候选人恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉说，多边贸易体制近年来遇到困难和挑战，世界比以往任何时候都更需要一个“恢复活力”的世贸组织。世贸组织不仅可以保证贸易和全球市场的开放和进一步扩大，而且提供了一个独一无二的平台，让各国为了共同利益走到一起。

　　埃及候选人哈米德·马姆杜则指出，过去25年间，在世贸组织的三大功能中，争端解决功能得以强化，而多边谈判和贸易政策审议功能则退居其次，尤其是谈判功能受损给该组织带来巨大困难。他强调，世贸组织改革的实质就是对协议的改革，是对政府间有强制效力的合约的改革，而改革的唯一办法就是通过谈判。

　　根据议程安排，总理事会特别会议将持续至17日。总干事候选人按照提名先后顺序依次与成员代表见面，进行自我陈述并回答成员代表提问。在未来两天里，其他5位候选人也将陆续与成员代表见面。这5位候选人分别来自摩尔多瓦、韩国、肯尼亚、沙特阿拉伯和英国。

　　据世贸组织官网消息，总干事候选人的“竞选”环节将于9月结束。之后，总理事会将通过协商，缩小候选人范围，并最终做出人选任命决定。

　　由于现任总干事阿泽维多5月意外宣布将于8月31日正式离任，提前一年结束任期，世贸组织不得不在6月8日提前启动对其继任者的遴选工作。

(责编：于洋、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved