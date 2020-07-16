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南非政府重启禁酒令应对新冠疫情反弹

2020年07月16日13:46  来源：新华网
 

　　新华社约翰内斯堡7月15日电（记者荆晶）南非卫生部15日公布的数据显示，南非新增新冠确诊病例12757例，累计311049例，约占非洲病例总数的一半，全球位居第八。南非政府在公布更严格防控措施的同时，重启了禁酒令。医学专家表示，禁酒令有助于把有限的医疗资源更多用于救治新冠患者。

　　南非总统拉马福萨12日宣布重启禁酒令，停止一切酒类销售。早在3月底“封城”时，南非就宣布禁售烟酒。此前，随着“封城”措施逐步放松，政府曾在6月1日允许商家和餐厅在指定时间段内销售酒精饮品。

　　但根据南非卫生部公布的数据，允许酒类销售后，仅在西开普省，医院急救中心每日收治的外伤患者数就增加了62%；因外伤被送入重症监护室的患者数增加350%；外伤导致的死亡人数增加了307%；交通事故死亡人数上升260%。

　　南非国民议会健康投资委员会主席西邦吉塞尼·德洛莫说：“并不是每个南非人都饮酒，但那些饮酒的人喝得实在太多了。”研究表明，酗酒会使自杀、谋杀、故意伤害、家庭暴力、交通事故、火灾溺水等发生率大大增加。

　　南非医学研究理事会烟酒毒品研究专家查尔斯·帕里说，饮酒导致的外伤患者激增不但令医护人员疲于应付、消耗医疗资源，还增加了医患之间传染新冠的风险。他认为，禁酒令将帮助南非在未来8周内减少5万起外伤，节省13亿兰特（约合7845万美元），医护人员能多救助1.8万名新冠患者。

　　帕里说，虽然也有其他方法可以限制人们饮酒，比如严厉打击酒驾、限制酒类广告等，但禁酒这一方法最简单且行之有效。不过他也说，不能指望禁酒令颁布后立即产生效果，毕竟不少人家中还有“存货”。

(责编：于洋、燕勐)
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