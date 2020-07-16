哈佛大学调查报告：中国民众对中央政府的满意度高达93.1%

【环球网报道】“根据哈佛大学最新国际调查结果，中国民众对中国共产党的满意度超过90%。”7月12日，中国外交部发言人华春莹发推强硬反击美国务卿蓬佩奥污蔑中国共产党言论，并引用了一份哈佛大学最新调查报告作为力证。

这份报告就是哈佛大学肯尼迪政府学院阿什民主治理与创新中心（Ash Center for Democratic Governance and Innovation）于2020年7月发布的《理解中国共产党韧性：中国民意长期调查》。

这份长达18页的报告由肯尼迪学院的三名专家撰写，他们于2003至2016年间在中国进行了8次调查，与超过3.1万名中国城乡居民进行了面对面的谈话，以追踪中国公民在不同时期对中国各级政府的满意度，之后写就了这份调查报告。报告得出的结论是，2003年以来，中国民众对政府的满意度几乎全面提升，尤其是内陆及贫困地区的民众的满意度提升较大。

调查报告显示，从2003年到2016年，中国民众对中央、省（直辖市）、市县、乡镇四级政府的满意度均有所提升。2016年，中国民众对中央政府的满意度高达93.1%，其他三级政府的民众满意度均超过70%，省（直辖市）、市县、乡镇四级政府的满意度分别为81.7%、73.9%和70.2%。整体而言，政府等级越高，民众满意度越高。此外，从满意度提升方面来看，乡镇政府的民众满意度提升最为明显，从2003年的43.6%升至70.2%。

不仅如此，中国民众对地方政府官员的印象也发生了不少积极的转变。越来越多的民众认为，地方政府官员“友善、博学”“关心普通民众困难”。调查报告显示，在2003年间，仅39.1%受访民众表示地方政府官员“友善”，但这一数字在2016年升至74.3%。此外，也有75.7%的受访者认为地方政府官员“博学”。此外，更少的人认为他们“只说话不干事”“偏向于富人的利益”“只关心自己的利益”。

该报告还着重调查了中国民众如何评价政府在公共服务、反腐倡廉及环境保护这三个重点领域的表现。

在公共服务方面，大多数受访者认为政府正在努力改善他们的物质福利，尤其值得肯定的是中国政府为弱势群体提供保障所作的努力。报告指出，在2006年至2011间，所有受访者中医疗保险覆盖面翻了一番，从43%增至95%。其中，中国农村居民参加基本医疗保险的比例从32%上升到82.8%，基本养老金覆盖面也从2005年的36.8％上升到2011年的71.3％。

整体而言，受访者中较为贫困居民认为，政府在提供基本医疗保健、社会福利及其他公共服务方面所作的努力成效愈显。尽管存在收入差距过大等问题，大多数人都认为事情正在朝着积极的方向发展，并称赞中国政府改善其物质福利。

在反腐倡廉方面，报告称，腐败一直被中国民众视为其所面临的最严重的问题之一。数据显示，中国公民普遍对反腐败运动表示支持。2016年，71.5%的受访者表示认可政府打击腐败的努力。报告称，大多数受访者认为，政府控制腐败的努力正在取得成效，事情正朝着正确的方向发展。

此外，在环境保护方面，2016年6月时，受访中国民众表示最担心的环境问题是“空气污染”，其次是“食品安全”和“气候变化”。但是，人们对环境问题的治理依然保持乐观，43%的人预计当地的空气质量会变得更好。

报告的结尾，研究者指出，到2016年，中国政府比过去20年中的任何时候都更受欢迎。平均而言，中国政府提供的医疗保健、社会福利及其他基本公共服务比2003年开始调查时要好得多，也更公平。此外，在腐败方面，2009年至2011年满意度下降的情况被完全逆转。公众似乎普遍支持反腐运动。在环境问题上，即使有许多居民表示不满，但大多数受访者预计未来几年情况会有所改善。

正如华春莹在外交部例行记者会上所说的，“报告的结论是，中国共产党的执政基础稳固，韧性源于民众的广泛支持。根据这份调查报告，中国民众对中国政府满意率比过去几十年任何时候都高，普遍认为中国政府的执政能力和效率超过以往任何时候，事实上中国民众对中央政府满意度超过了93%。我想，这么高的支持率可能是美国那些政客无比羡慕却又无法企及的。这本身其实就是对蓬佩奥等个别政客恶毒攻击中国共产党的最好和最有力的回应。”

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