法国政府宣布恢复经济和就业计划

新华社巴黎7月15日电（记者唐霁）法国总理让·卡斯泰15日在国民议会发表演讲，全面阐述新政府的施政纲领。他宣布，政府将开启1000亿欧元的大规模恢复经济计划，解决受新冠疫情严重影响的就业问题，并大力投资工业、环保和医疗卫生等领域。

这是卡斯泰被总统马克龙任命为总理后首次发表施政演讲。卡斯泰承诺，将落实马克龙14日宣布的投资1000亿欧元恢复经济计划。其中，400亿欧元投入工业领域，200亿欧元用于环保领域，医疗卫生系统在原有投资基础上再追加60亿欧元。他表示，不会通过提高公民税收的方式来获得这笔资金。他说，马克龙将委任一位高级专员负责这笔资金的管理，确保计划落实的效率。

卡斯泰表示，解决失业问题是政府工作的“当务之急”，特别是把年轻人就业作为首要任务。政府将落实马克龙提出在公共服务领域增加10万个就业岗位的承诺，以缓解因疫情造成的毕业生就业难问题。政府17日将讨论一项针对年轻人的援助计划，促进就业。

对于争议很大的退休制度改革问题，卡斯泰表示，必须推动改革，取消特殊退休福利，政府将于17日和社会代表开始讨论方案。

就国家安全问题，他表示将在9月的内阁会议上提出反分裂主义草案，以防止某些群体以种族或宗教名义进行分裂活动。

就疫情防控问题，他表示将扩大口罩佩戴范围并加强病毒筛查工作，为可能再次暴发的疫情做好准备。

据报道，卡斯泰演讲后，国民议会就政府的施政纲领进行了讨论，并以345票赞成、177票反对、43票弃权的表决结果表达了对新政府的信任。

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