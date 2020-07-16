复古的优雅 这些俄罗斯女性的时尚风格惊艳了时光

服饰作为日常生活的必需品，是人类文明的重要标志。同时由于受社会环境、心理活动、经济状况等多种因素影响，服饰还成为展现社会变化的关键符号。透过服饰，我们可以观察到时代更迭主流审美的系列变化，同样也能窥测到一个民族在兴衰动荡中波折前进的历史特征，可以说服饰是历史最真实的见证人。接下来就让我们看看1860年到1960年这十月革命前后百年间，俄罗斯女性穿衣风格的变化，顺便再瞧瞧是否能从中得到一些历史密码吧。

1860

19世纪中叶甚至到帝国覆灭前，俄国女性穿衣风格与她们的欧洲邻居别无二致。可以说自彼得大帝与古罗斯传统彻底决裂后，西方文化就一直影响着俄国生活的方方面面。时尚是不断轮回的，19世纪60年代，新洛可可风格的服饰在沉寂百年后再一次在繁华的彼得堡大街上出现，这一时期的巴黎作为世界时尚的重心继续担当着指导女性穿衣装扮的重要任务。纤弱、白皙、小巧玲珑的审美标准使得女装再次向束缚行动的方向发展，为了展现纤细的腰身，这一时期的女性除了穿紧身胸衣外还利用裙撑扩大裙子的大小从而增加视觉效果，凸显身段。

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60年代流行的新型裙撑（克里诺林）多为鸟笼形、金字塔形，以鲸须、细铁丝和藤条做成，支撑力强，弹性佳，更重要的是它使女性免于穿多层衬裙以保持宽大裙形的苦恼。此外低廉的价格也帮助这种裙撑获得商业上的成功。种种因素最终造就了克里诺林风靡全俄罗斯帝国的辉煌。

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1870

虽然大裙撑使得女士华美的裙子更显典雅尊贵，但是克里诺林的弊端显而易见，裙撑过大使得女士们行走困难，难以久坐，而且极易打翻周围物体。甚至有的女士还因为裙身过大，打翻灯台最终命丧火场。最终这一系列的缺点使得克里诺林的辉煌止于1867年，这一年俄罗斯的大街小巷上流行起了假臀式裙撑（巴斯特），这类假臀式裙撑的特点是改变裙子向四周扩展的状态，仅延伸身后部分，而且增加臀垫使得臀部线条丰满。富裕家庭一般用棉、毛等织物填充臀垫，贫困家庭的女子有时会用旧报纸做填充物。

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除了用巴斯特衬裙，70年代俄罗斯女性最经典的装扮是长发烫卷，鬓发高高梳起，戴着小巧的帽子，再搭配珠宝、小伞、扇子、手套等饰品。

《在浴室里》 作者：朱勒·詹姆斯·鲁热龙 .1877

1880

这一时期的时尚风格并没有与上个十年相差太多，巴斯特裙撑依旧在女士的生活中占据重要地位。但是在80年代初期，女装裙摆明显变长，鲜艳的绸缎叠起层层褶皱散在身后，鲜花等装饰物的点缀增加了裙装的华丽程度。

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工业的进步推动了设计实用性的发展，80年代末，女式裙装腰线降低、裙子前后等长，整体长度变短到能露出高跟鞋。

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1890

19世纪末，繁琐累赘的裙撑最终退出历史舞台，这一时期服饰朝着造型简洁和结构功能化方向发展。受新艺术运动思潮的影响，能体现曲线美的女装最受人们欣赏，女性侧影的S形造型成为服装时尚的经典。俄国女性用紧身胸衣把胸部高高托起，腰部勒细，使得布料从背部沿着脊背自然下垂至臀部外扩以达到强调臀部后翘的功能。

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1900

新世纪的第一个十年在革命与改革的震荡中迎来，在俄国，一切似乎都亟待改变，服饰也一样，虽然俄国女性依旧在紧身胸衣的禁锢下困难地呼吸着，但是更加频繁的社交需求推动了女性服饰实用性的进步，解开紧身胸衣的茶歇服成为迈向解放之路的第一步。由于穿着紧身衣难以进食，于是这种免去紧身衣之忧的长裙成为社交喝茶的必备服装。可以这样说，新世纪的十年保留了上世纪流行的S形服装造型，高跟鞋、花边依旧是装饰女性必不可少的部分。

《齐娜伊达·尤苏波娃像》. 作者：瓦连京·谢洛夫 . 1900

1910

20世纪的第二个十年在一战的炮火和女性平权运动的呼声中度过。毫无疑问，这一时期的女性服饰也在经受着革命性的变化。裙装华丽的时代已经过去。

在这个10年发生了俄国历史上最重大的事件—封建王朝的垮台。帝国政权在1917年还没来得及哀叹就灭亡了。革命、共产在这片广袤的土地上扎根。女性服装迎来了最颠覆性的变化。那就是朴素、简洁。

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1920

20年代出现了现代时装的雏形。男孩的身躯被认为是女性美的理想化，运动服的元素渗透进时装中。受中东式长裙和伊斯兰裙的影响，裙摆收窄，不方便行动的蹒跚裙同时也流行开来。紧身胸衣彻底退出时代舞台。

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1930

经历了建立政权初期最困难的阶段，1930年斯大林在全苏第一次工人会议上说“生活变得更好了，同志们！”然而，经济和社会条件仍然不允许公民将时装视为理所当然。这一时期，服装工厂最主要的任务是生产低成本且高质量的织物，此外还有一个要求是，服装上必须带有一个反映意识形态的图案以赞美苏维埃政权。这项命令的结果是许多传统的刺绣图案消失，取而代之的是镰刀和锤子，联合收割机手、拖拉机等宣传标志。但在1933年，由于过程复杂并不具备成本效益，这项命令最终被废止了。随后花纹连衣裙成为潮流，手提包、贝雷帽等成为苏联人民最重要的装饰物。

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1940

随着第二次世界大战的爆发，许多妇女开始为军队服务，服装也越来越重视功能化要求。这一时期军国主义对时尚产生了重要影响，军装外观、厚厚的垫肩成为女性服装的重要特征之一，宽阔的肩膀也在这一时期成为男子气概和力量的象征。尽管战争给苏联轻工业带来的打击是巨大的，但是这一时期苏联人民的生活方式却在悄悄地发生变化，妇女们穿上了战胜归来丈夫从欧洲带回的丝绸套装。

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1950

“解冻”带来了50年代经济的繁荣。虽然苏联的轻工业依旧停滞不前，大多数人的服装仍然单调，50年代初的女装和40年代相比没有任何差别。但实际上，随着赫鲁晓夫掌权，苏联开始与西方接近，从欧洲——他的老邻居那又传来了新的东西。迪奥时装来到了苏联。迪奥“新风格”服装一改军装服饰的生硬、冷酷，用圆润平缓的自然肩线、收紧的束腰、宽摆的大长裙营造出了优雅、浪漫的气息。这一时期，苏联的杂志上也开始出现外国模特的身影，1957年在莫斯科还举办起了时装大会，1959年迪奥秀场甚至开到了苏联。

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1960

60年代，一场文化上的革新在西方轰轰烈烈地开展起来，这场变革甚至影响到了苏联艺术家。舞台上的演员们开始穿饰有珍珠羽毛的紧身衣演出，普通女性也向明星学习起这些新潮装扮，发夹在1961年来到了苏联，针织高领衫、鲜艳的人造纤维和人造皮草变得越来越流行，裙子的长度也越来越短。

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从1860年到1960年，穿越这风风雨雨的100年，服饰随着王朝兴替、政权更迭不断变化。透过服饰我们可以看到一代代人审美的变化与诉求的改变。回溯过往，我们可以发现服饰的变化紧随社会环境的变动而改变，虽然时尚不断地轮回，但是每一次重回大众视野都带着最新鲜的时代印记，或许40年后我们再回头看过去的100年，就会发现有些服饰风格彻底消失，有些风格还在以一种新的形式继续存在着……

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