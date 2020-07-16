第三届“一带一路”国际青年论坛线上举行

人民网首尔7月16日电 （记者 马菲）第三届“一带一路”国际青年论坛15日在线上举行。本次论坛由中国驻韩国大使馆、韩中文化友好协会、韩国“一带一路”研究院共同主办。来自20多个国家和地区的160余名青年就“后疫情时代的国际合作” 这一主题相互探讨、建言献策。

中国驻韩国大使邢海明在视频贺辞中表示，“一带一路”合作的发展壮大离不开各国青年朋友的积极响应和热情参与。各位青年朋友都是年轻一代的佼佼者，希望大家加强交流，增进友谊，做传承友好的传播者。

韩国“一带一路”研究院理事长崔载千在开幕辞中表示，新冠疫情的爆发引发了关于人类健康和国际秩序的新思考。“在区域主义、民族主义、利己主义盛行的‘后疫情时代’，如何维护人类命运共同体成为重要议题。”

韩国国立外交院院长金俊亨院长在视频贺辞中表示，当疫情成为生活新常态的今天，国际社会需携手、合力为今后的发展做出共同努力。特别是各国青年要为世界发展贡献活力与创意。

中联部当代世界研究中心主任、“一带一路”智库合作联盟秘书长金鑫在本届论坛上就疫情后世界有哪些突出问题需要国际社会携起手来共同推动解决、“一带一路”发挥的作用以及下一步发展方向等热点话题进行了阐释。

“一带一路”国际青年论坛致力于为全球青年提供一个自由平等对话的平台，以年轻人的独特视角和独到观点，就“一带一路”与国际合作以及国际社会的主要议题进行探讨，并提出合理对策。

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