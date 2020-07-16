特朗普律师称将继续上诉阻止纽约检方获取特朗普纳税单

新华社华盛顿7月15日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国总统特朗普的律师团队15日宣布，将对纽约检方要求调阅特朗普纳税单等财务记录的传票提出新的异议。

据美国媒体报道，特朗普律师团队在当天提交给纽约联邦地区法院的法律文件中称，针对纽约曼哈顿地方检察官赛勒斯·万斯的传票，除已被联邦最高法院驳回的理由外，还有其他反对理由。他们将在7月27日前针对传票提出初步法律异议，8月14日提交最终法律陈述。

根据这份法律文件，特朗普律师团队可能主张传票内容过于宽泛、存在恶意和骚扰动机、意图操纵特朗普决策等。特朗普律师团队还表示，他们需要更多了解纽约检方调查的“性质和范围”。

分析人士认为，特朗普律师团队此举意在延长诉讼程序，阻止纽约检方在今年11月美国大选投票前获取特朗普的财务记录。

美国联邦最高法院9日驳回特朗普律师团队的上诉，裁定地方检察官在进行刑事调查时可以调阅在任总统的财务记录，在任总统不享有绝对的刑事调查豁免权，检方针对在任总统的刑事调查也无须特别提高发放传票所需证据标准。与此同时，在任总统和其他人同样拥有对传票提出质疑的权利，仍可以其他理由提出异议。

在联邦最高法院作出裁决当天，万斯宣布将重启中断近一年的调查。特朗普则指责裁决不公，其律师团队表示将继续与纽约检方抗争。

2016年竞选总统期间，特朗普多次公开承诺将在美国国税局结束相关审计后公开自己的纳税单。但他就任总统后不久，白宫高级顾问康韦表示，特朗普将不会公布其纳税单。特朗普的这一做法打破了美国过去几十年来的惯例，广受质疑。7月15日发布的民调显示，三分之二美国民众希望看到特朗普的纳税记录。

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