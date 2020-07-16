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委内瑞拉首都因疫情再“封城”

2020年07月16日08:56  来源：新华网
 

　　委内瑞拉副总统德尔茜·罗德里格斯14日说，该国首都加拉加斯和与之相邻的米兰达州15日起将再次实施严格的限制性措施，以防控新冠疫情蔓延。

　　就在13日，委内瑞拉政府刚刚出台解除全国性“封城”措施的方案，内容包括允许首都地区和米兰达州10个非核心经济行业恢复运转等。但是加拉加斯和米兰达州近日新增确诊病例迅速增长。该国14日报告24小时全国新增确诊病例303例，其中101例来自上述两个地区。

　　与邻国巴西、哥伦比亚相比，委内瑞拉确诊病例数较少，累计在1万例左右，死亡人数不到100人。分析师指出，这是由于该国长期处于经济封锁下，与外界往来不活跃。不过，最近数周该国新增病例持续增长。

　　罗德里格斯14日在社交媒体推特上说，由于病例不断增加，为保障人民健康，委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗决定自15日起重新在加拉加斯和米兰达州执行严格的限制性措施。

　　按照委内瑞拉政府的计划，加拉加斯和米兰达州只允许核心经济行业开工，新增病例密集的区域将处于社会隔离状态。不过在该国新增病例较少的地区，数十个经济行业可以恢复生产运营。

　　委内瑞拉从3月中旬开始在全国范围内采取限制性措施，上月放松限制性措施，重新开放购物中心等大型营业场所。委内瑞拉《国民报》报道，加拉加斯街头13日可以看到不少民众聚集在一起，没有保持社交距离。

　　截至14日，委内瑞拉累计9707人感染新冠病毒，其中1380人居住在首都地区和米兰达州。外界担心，如果疫情加剧，该国医疗卫生体系将难以应对。

　　7月以来，多名拉美国家政要感染新冠病毒，其中包括委内瑞拉制宪大会主席、执政党统一社会主义党第一副主席迪奥斯达多·卡韦略。马杜罗9日证实，卡韦略感染新冠病毒，正在接受治疗。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：于洋、燕勐)
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