拒绝检测　美一护理机构几乎全员感染新冠病毒

美国蒙大拿州一家护理机构拒绝参加当地卫生部门免费提供的新冠病毒核酸检测。如今，这家机构几乎全员感染病毒。

蒙大拿州5月为当地养老院和长期护理机构的老人、患者及员工提供免费核酸检测。位于当地比灵斯市的坎宁克里克记忆护理机构拒绝参加检测。据美联社14日报道，如今这家机构的59名老人有55人感染病毒，本月6日以来有8人因感染病毒死亡。此外，该机构有36名工作人员核酸检测呈阳性。

该机构运营企业“凯尔奇社区”称，护理机构4月和5月有3人出现感染症状，但经隔离、检测后发现并未感染病毒，因此未参加当地免费核酸检测。“坎宁克里克”暴发疫情前，“凯尔奇社区”在全美8个州运营的39家护理机构有13家出现感染病例，11人死于病毒感染。

美国急性和长期护理医学学会执行理事克里斯·拉克斯顿认为，“坎宁克里克”没有为不参加核酸检测给出正当理由。他说：“你们在黑暗中运营。”

蒙大拿州289家养老院和护理机构中，有45家未参加核酸检测。受“坎宁克里克”疫情警示，如今有十几家机构愿意接受检测。

美联社的数据显示，截至美国东部时间13日晚，美国累计死亡病例超过13.5万例，其中5.8万死亡病例涉及养老院和长期护理机构。（王逸君）【新华社微特稿】

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