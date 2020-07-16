疫情反弹　“印度硅谷”等地再度“封城”

由于新冠病例数大幅增加，印度卡纳塔克邦首府班加罗尔当地时间14日晚再度“封城”，为期一周。

班加罗尔有“印度硅谷”之称，人口大约1300万。当地时间14日晚8时开始，各类宗教场所、公共交通、政府机构和大多数商店将关闭，居民仅获准在必要情况下外出。

部分科技企业可以继续开工，以维护全球各地企业后台运营等业务，但在办公室上班的人数不得超过员工总数的一半。学校和餐馆等将继续关闭。

为遏制疫情，印度政府3月底实施“封城”措施，而后多次延长，6月8日起分阶段放松管控。印度大部分地区已进入“解封”的第二阶段，疫情较为严重的地区仍处于严格管控中。

班加罗尔原本已逐步“解封”，但病例数近来大幅反弹，累计确诊病例6月中旬为大约1000例，本月13日达近2万例。

班加罗尔卫生官员希弗锡巴·格尔拉帕蒂14日告诉路透社，全市病例数6月底以来大幅上升，原因是新冠病毒检测量增加及人们外出活动增加。但一些卫生专家认为，政府急于“解封”导致病例数上升。

印度卫生部网站数据显示，截至14日上午8时，过去24小时新增新冠病例超过2.8万例，累计病例超过90万例，仅次于美国和巴西；累计死亡病例超过2.3万例。

印度媒体报道，印度新冠病例原本集中在孟买、新德里等大城市，多地“解封”以后，疫情开始向规模稍小的城市蔓延，迫使地方政府重新实施封锁措施。

班加罗尔“封城”措施生效前几小时，印度比哈尔邦政府宣布将重启封锁措施，为期15天。比哈尔邦人口大约1.25亿，累计新冠病例接近19000例。卫生官员14日通报，比哈尔邦过去24小时新增病例1432例，创疫情暴发以来纪录，同时是连续第3天单日新增病例超过1000例。

比哈尔邦副首席部长苏希尔·库马尔·莫迪在社交媒体推特写道，比哈尔邦政府决定，从7月16日至7月31日实施封锁，“目前没有针对新冠的特效药或疫苗，我们因而必须确保用口罩、手帕或头巾遮住面部”。

另外，马哈拉施特拉邦浦那市13日宣布“封城”，当地过去24小时新增1333例病例。人口大约2亿的北方邦同样因疫情反弹重新实施防疫封锁措施。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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