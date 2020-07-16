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波音6月只卖出一架飞机

2020年07月16日08:53  来源：新华网
 

　　美国波音公司14日发布的数据显示，这家飞机制造商6月只卖出一架飞机，是卖给联邦快递公司的一架货机。

　　与往年同期相比，波音公司今年6月业绩可谓惨淡。波音公司2018年6月卖出158架飞机，2019年6月卖出9架飞机。

　　新冠疫情致使全球航空客运量骤减、运营商无意添置飞机，不少航空公司取消采购新机的订单或要求波音公司推迟交付。

　　据航空数据公司西留姆统计，眼下全球大约40%的客机闲置，在航空客运恢复前，大多数航空运营商的运力超过需求。

　　波音公司6月仅交付10架飞机，多数是货机和军用飞机；相比之下，去年同期交付37架。

　　美联社报道，波音公司今年新卖出59架飞机，但退订飞机数量多达382架，多为退订波音737 MAX系列客机。

　　波音737 MAX客机因设计缺陷先后造成两起空难，于去年3月遭到全球停飞。此后，波音公司一直试图修复飞行控制系统的缺陷，争取尽早获批复飞。

　　美国航空监管部门上月进行一系列认证飞行测试，评估波音对737 MAX客机飞行控制系统的改进，目前尚未批准该系列客机复飞。

　　波音公司说，6月又有60架737 MAX客机订单遭取消，意味着该系列客机今年退订总数增至355架。

　　美国航空业人士本月早些时候说，美国航空公司正与波音公司谈判，希望波音协助安排融资，否则美航可能取消一部分波音737 MAX客机的超期订单，转而采购欧洲空中客车公司的客机。

　　作为波音公司的主要竞争对手，空客公司的日子也不好过，5月和6月连续两个月一架飞机也没卖出去。不过，空客公司6月交付36架客机，包括31架A320neo系列飞机，比波音公司情况稍好。（杨舒怡）（新华社专特稿）

　　

(责编：于洋、燕勐)
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