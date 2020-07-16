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美国政府撤销留学生签证新规

2020年07月16日08:51  来源：新华网
 

　　美国政府上周出台的留学生签证新规招致舆论炮轰，哈佛大学和麻省理工学院带头提起诉讼。法官14日开庭审理此案时宣布，联邦政府同意撤销这一新规。

　　负责审理此案的波士顿联邦地区法院法官艾莉森·伯勒斯说，诉讼双方已经达成解决方案，联邦移民部门同意撤销新规，“恢复现状”。路透社报道，这场备受瞩目的庭审只持续了不到4分钟。

　　代表美国国土安全部及其下属机构入境和海关执法局的一名律师说，伯勒斯的“表述正确”。入境和海关执法局暂未作出官方回应。

　　为施压大学重启校园，入境和海关执法局6日发布通告说，如果留学生在2020年秋季学期仅上网课，将无法取得赴美签证或维持当前签证。

　　哈佛大学和麻省理工学院随即提起诉讼，得到全美多所高校、高等教育团体、国会议员和州政府的声援，他们或向法院提交支持两校诉讼的法律文件，或自行提起诉讼。美联社报道，联邦政府面临至少8桩相关诉讼。

　　哈佛大学校长劳伦斯·巴科发表声明称诉讼取得“重大胜利”，麻省理工学院校长拉斐尔·莱夫重申学校随时准备“保护学生免受专断政策影响”。

　　莱夫奉劝政府：“特别是当下，我们制定政策时更需要人性化考虑，做得正派体面。”巴科警告说，如果政府再出台不合理规定，校方将继续诉诸法律。

　　马萨诸塞州总检察长莫拉·希利说：“这就是我们提起诉讼的理由。规定不合法，特朗普政府知道他们根本不会胜诉。他们可能会再出新招，我们有准备。”

　　一名不愿公开姓名的国土安全部高级官员告诉路透社，特朗普政府可能会在几周后公布一份针对留学生签证的新规定，有关部门正在讨论当中。

　　这名官员说，新规可能区别对待身在美国的留学生“老生”和已被大学录取、但尚未入境美国的新生。

　　美国入境和海关执法局网站6日发布留学生签证新规后，7日在常见问题解答中针对这份新规做了进一步说明。按照说明，持F和M签证的国际学生如果身在美国境外，可以只上网课，其签证保持有效状态。不过新规总体内容并无改变。在此情况下，身在美国境内的国际学生要么不顾感染风险返校上课，要么因全部选择网课或学校全网教学面临签证失效的风险。

　　哈佛大学先前宣布2020至2021学年全部课程将采取网络教学方式。特朗普称，哈佛的决定“荒唐”，“我认为他们（哈佛）应当为自己感到羞耻”。

　　美国媒体普遍认为，特朗普政府之所以祭出新规，是为施压美国学校秋季学期正常开学，学生返校上课，有助于全面重启经济。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：于洋、燕勐)
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