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韩国夏季休假旺季将至 露营文化成新宠

2020年07月16日08:50  来源：人民网-国际频道
 

露营成为韩国度假新方式。 图片来源：韩联社

人民网首尔7月15日电 （杨晓娜） 每年七月末至八月是韩国民众的夏季休假高峰期。人们前往避暑胜地，或与家人共度温馨时光，或与朋友共庆毕业，上班族多为排解工作压力并为下半年续航充电。对于注重休闲放松的韩国民众来说，夏季休假俨然已成为夏日生活中的重要一环。受新冠肺炎疫情影响，今年韩国民众纷纷选择在国内游，露营成为度假新方式。

韩国民众夏季休假“避高峰”

往年，很大一部分韩国民众会在夏季休假期间出国旅游。今年，疫情席卷全球，不少韩国民众将视线转向国内游。

韩国一旅游服务平台的调查数据显示，今年7至8月，韩国的酒店、度假村预约量剧增，较去年同期增长了109%。其中，江原道和京畿道是预约量最高的两个地区。

一位居住在首尔的上班族康先生(37岁)告诉记者，他已经预约了京畿道郊区的一家度假村酒店，打算7月末带家人一起去度过4天的假期。“为避免聚集感染风险，特意选择了人少、空气清新的郊区。”康先生说。另一位上班族裴先生(37岁)称，为了避开高峰期，他将今年夏季休假推迟了一段时间，计划8月末或9月初再出行。裴先生告诉记者：“感觉很多人会选择去海边游玩，于是决定今年去江原道的一家山区度假村休假。”

露营成夏季休假新宠

据韩联社报道，今年的夏季休假方式中，露营成为最受欢迎的一种方式。露营既满足了民众享受户外活动的需求，又能有效地避免聚集。露营车、露营用品、食品等露营相关产品供求都大幅提升。

从今年3月起，一些人因为疫情开始关注露营。据韩国一家银行大数据研究院调查显示，今年3至5月，该银行用户中，有1.9万余人曾到露营场地消费，同比增长了209%。韩国某电商平台从5月26日至6月25日的销售数据显示，野餐垫、野餐桌、餐具等商品销量均同比大幅增长，增幅分别达394%、560%、200%。

疫情改变了韩国民众的夏季休假方式。韩国政府宣布将加强对海水浴场、水上公园等设施的防疫力度，保证民众度过一个安全的假期。

(责编：刘叶婷、燕勐)
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