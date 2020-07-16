原标题：日本日增新冠病例创全国紧急状态解除以来最大增幅

7月15日，人们戴着口罩在日本东京出行。 新华社记者 杜潇逸 摄

新华社东京7月15日电（记者华义 郭丹）据日本广播协会电视台15日统计，截至当地时间20时52分（北京时间19时52分），日本当天新增确诊病例449例，创日本5月25日全国紧急状态解除以来单日最大增幅，全国累计确诊23034例，累计死亡984例。

日本疫情“重灾区”东京都15日报告新增确诊病例165例，累计确诊8354例。东京都知事小池百合子当天发布“感染扩大警报”，表示当地新冠疫情警戒级别已提至4个等级中的最高级，同时呼吁民众尽量避免前往外地。

7月15日，一名乘客戴着口罩在日本东京乘坐汽车。 新华社记者 杜潇逸 摄

同一天，大阪府报告新增确诊病例61例，为4月20日以来单日最大增幅；神奈川县报告新增确诊病例41例。

冲绳县政府15日说，据驻日美军通报，美军驻冲绳汉森营新增确诊病例36例。至此，冲绳美军基地已报告确诊病例136例，其中7月以来报告133例。驻日美军基地确诊病例不计入日本当地确诊病例。

7月15日，人们戴着口罩在日本东京出行。 新华社记者 杜潇逸 摄

冲绳县知事玉城丹尼15日向日本防卫大臣河野太郎递交了一份申请书，内容包括希望日本政府能够向美方提出申请，对所有进入日本的美军人员进行新冠病毒检测；希望美方提供确诊美军患者在基地外活动的具体行踪；希望美军能按照日本国内法律接受检疫等。

7月15日，人们戴着口罩在日本东京出行。 新华社记者 杜潇逸 摄

据日本媒体报道，目前冲绳方面从驻日美军处获得的信息非常有限，冲绳民众对驻日美军基地的疫情十分担忧。

(责编：张信凤、燕勐)