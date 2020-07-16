人民网>>国际

日本日增新冠病例创全国紧急状态解除以来最大增幅

2020年07月16日08:44  来源：新华网
 
原标题：日本日增新冠病例创全国紧急状态解除以来最大增幅

（国际疫情）（1）日本日增新冠病例创全国紧急状态解除以来最大增幅

　　7月15日，人们戴着口罩在日本东京出行。 新华社记者 杜潇逸 摄

　　新华社东京7月15日电（记者华义 郭丹）据日本广播协会电视台15日统计，截至当地时间20时52分（北京时间19时52分），日本当天新增确诊病例449例，创日本5月25日全国紧急状态解除以来单日最大增幅，全国累计确诊23034例，累计死亡984例。

　　日本疫情“重灾区”东京都15日报告新增确诊病例165例，累计确诊8354例。东京都知事小池百合子当天发布“感染扩大警报”，表示当地新冠疫情警戒级别已提至4个等级中的最高级，同时呼吁民众尽量避免前往外地。

（国际疫情）（2）日本日增新冠病例创全国紧急状态解除以来最大增幅

　　7月15日，一名乘客戴着口罩在日本东京乘坐汽车。 新华社记者 杜潇逸 摄

　　同一天，大阪府报告新增确诊病例61例，为4月20日以来单日最大增幅；神奈川县报告新增确诊病例41例。

　　冲绳县政府15日说，据驻日美军通报，美军驻冲绳汉森营新增确诊病例36例。至此，冲绳美军基地已报告确诊病例136例，其中7月以来报告133例。驻日美军基地确诊病例不计入日本当地确诊病例。

（国际疫情）（3）日本日增新冠病例创全国紧急状态解除以来最大增幅

　　7月15日，人们戴着口罩在日本东京出行。 新华社记者 杜潇逸 摄

　　冲绳县知事玉城丹尼15日向日本防卫大臣河野太郎递交了一份申请书，内容包括希望日本政府能够向美方提出申请，对所有进入日本的美军人员进行新冠病毒检测；希望美方提供确诊美军患者在基地外活动的具体行踪；希望美军能按照日本国内法律接受检疫等。

（国际疫情）（4）日本日增新冠病例创全国紧急状态解除以来最大增幅

　　7月15日，人们戴着口罩在日本东京出行。 新华社记者 杜潇逸 摄

　　据日本媒体报道，目前冲绳方面从驻日美军处获得的信息非常有限，冲绳民众对驻日美军基地的疫情十分担忧。

(责编：张信凤、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved