假如在宿舍上网课，今年留学还约吗？

人民网旧金山7月14日电（记者 邓圩）当地时间7月14日，哈佛大学、麻省理工学院和美国政府就上网课的国际学生的签证纠纷达成了协议，结束了一场紧张的对峙。

美国地方法院法官巴勒斯（Allison Burroughs）周二宣布，美国政府同意废除限制国际生签证的新政策。该政策规定，若大学在秋季只提供网课，该校的国际学生必须离开美国，或者转学至有面授课程的大学。

伯勒斯在庭审时表示，诉讼双方已达成解决方案。他说，美国政府将撤销留学生签证新规，撤回详细说明这项新规的常见问题解答，并恢复春季发布的针对新冠疫情期间国际学生在线学习的指导意见。

18个州、数百所大学起诉

在这次听证会之前，包括加州在内的18个州提起了单独的诉讼，数百所大学和70多个高等教育团体，以及美国一些最大的科技公司——包括谷歌、Facebook和推特，也提出支持哈佛大学和麻省理工学院的诉讼。

哈佛大学和麻省理工学院在诉讼中称，移民官员在没有正当理由的情况下发布了这项政策，也不允许公众作出回应，违反了程序规定。

7月8日，加州总检察长泽维尔·贝塞拉（Xavier Becerra）说，美国入境与海关执法局（ICE）7月6日发布的的公告"残忍而且荒谬"，加州已向联邦法院提出起诉，申请限制令，阻止ICE驱赶留学生。这是全美首个以州的名义提出的起诉。诉讼称，联邦政府没有遵循既定程序，违反《行政程序法》。同时，如果学校被迫恢复面授课程，这将危及师生的健康。贝塞拉说，ICE的政策试图把大学变成疫情中心，是危险的、非法的，“我们要留下留学生”。

在哈佛和麻省理工学院提交诉讼后，南加州大学也立即宣布加入“起诉天团”支持诉讼。南加州大学校长Carol Folt：“支持！南加大会积极考虑所有其他法律选择！”加州大学校董珍妮特·纳波利塔诺（Janet Napolitano）更是炮轰新规卑鄙冷血：“这是一个卑鄙和武断的政策。我们将起诉并阻止ICE执行新命令... ...全美大学生都在努力应对新冠病毒带来的各种挑战和不确定因素，联邦政府的这一政令非常冷血无情，让学生们陷入更加严重的焦虑，这是我们坚决不允许的。这样的政令是非法的。”

华盛顿大学校长也发表声明，严厉谴责ICE最新政策，并宣布将与华州国会代表团，其他联邦官员以及高等教育协会合作，努力改变这项政策，以免对本地国际生造成伤害。

另外，在美的中国留美学生针对ICE新规，在白宫网站上发起请愿，不到24小时已获得近20万个签名，远超过10万签名的预期目标。

1个学分的面授课对策

美国各大高校一边打官司，一边为避免国际留学生被驱逐出境，开始采取“上有政策，下有对策”的应对举措。

加州伯克利大学，据Overheard at UC Berkeley小组公示，伯克利加大的学生将创建一门1个学分的面授课，届时将由学生管理课程。佛罗里达大学地理学院为了留住国际学生，将会把课程改为90%的网课和10%的面授课。北卡罗来纳州立大学宣布考虑在秋季将课程转变为线上线下相结合的模式。南加州大学近日表示，会为了保证留学生身份的合法性，将提供更多的线下课程。据USC教务长兼学术事务高级副总裁查尔斯·祖科斯基（Charles F. Zukoski）给学生的一封信中表示，预计10％至20％的课堂将在校园内面授。纽约大学在官网发表声明，除点名批评新规要求遣返留学生是完全错误的，学校将与其他大学合作，与联邦官员取得联系，督促他们撤销这一规定外，还表示纽约大学秋季开设的课大多提供网课和面对面上课两种选择。学校将和学生一起，想办保证学生们的美国留学计划不被打乱。

华盛顿大学目前计划是在今年秋天采用混合学习法，其中大约80%的课程为线上，20%课程将亲自面对面授课。预计所有超过50名学生的大型课程都将转为线上，这个方法，也可以保护国际学生免受ICE最新政策的影响。

此外，还有些学生自己开始想办法，找到了老师支持，专门为国际学生开设面授小课，从而保住身份。

后疫情时代的留学方向

尽管如此，鉴于目前美国新冠病毒的流行情况，留学生们也有了新的考量。现就读于加拿大渥太华大学数学专业三年级的小曹同学非常矛盾，“之前一直想着去美国读研，现在因为疫情从加拿大去美国都不是件容易的事了，而且美国在防控疫情上的举措实在是一言难尽。最近已经在考虑申请新加坡和香港一些大学的研究生。”

进入7月，面对重开后再度攀升的新冠疫情数据，多个州表示将谨慎推进重开计划，加州于7 月13日宣布由于新冠确诊和住院人数持续增长，加州州长纽森宣布，加州所有健身房、购物中心、理发店和礼拜中心全部关闭。洛杉矶联合学区也宣布：学生秋季无需回校上课。同时，圣地亚哥学区也宣布了秋季在线教学的计划。

越来越多的大学面临是否重新让学生返回校园的压力。

疫情中已经面临很大资金压力的大学，不得不考虑失去国际留学生后的预算缺口。虽然对于私立院校，学生学费占整体学校运营费用的比例不高，但对于大多数公立院校和小型文理学院，学生缴纳的学费、生活费仍然对学校运营影响占比较大。自新冠疫情暴发后，已经有些学校入不敷出。

有185年历史的环境工程学院——绿山学院，在完成当前的学期后，将正式关门。该学校的校长在一封信中称，学校经过了无数的尝试后，还是没办法解决财务问题，因此只能关停。而类似的财务问题，对全美范围的小型文理学院都是挑战。

虽说新冠疫情恶化了这些学校的状况，但美国高等教育的问题，远比一场疫情严重。投资咨询机构穆迪在一份报告中称，该机构所关注的美国高等教育机构中，30%的机构在新冠疫情前就出现了赤字，其中一些机构的资金流动性甚至只能支撑90天。这意味着三个月的时间，就能彻底压垮这些学校。

在2018-19学年，美国有近110万国际学生，尤其是波士顿地区，拥有众多的知名大学可供选择。约有71,100名来自海外的学生在马萨诸塞州学习，其中最多的学生是东北大学（16,000名学生），波士顿大学（10,600名学生），哈佛大学（6,220名学生）和麻省理工学院（5,070名学生）。

“但是今年国际生入学率将直线下降，”波士顿地区国际优势教育（International Education Advantage）行销公司的首席执行官本·沃克斯曼（Ben Waxman）说，“对学校财务影响巨大，而且绝对是毁灭性的。”

由于疫情，大学被迫取消校园参观和其他旨在吸引学生的活动。对于依赖国际学生，尤其是来自中国的国际学生的大学来说，这是一个主要问题。2019年秋天，康涅狄格大学接待了近3,000名来自中国的学生，现在官员们正为国际入学率下降25％至75％做准备，2021年的亏损可能高达7,000万美元。

即将面临今年秋季本科入学的家庭陷入更加矛盾的境地。“如果大部分都是在宿舍上网课，我们还要按照在校学习的标准缴纳的学费和生活费，是不是不公平？学习质量还能有保障吗？”本来要在九月入读北卡教堂山分校的小张同学的家长算了一笔账，按照学校以往的要求一年级新生必须住学校提供的公寓，国际生一年学费加生活费将近30多万人民币。如果学校只提供20%的面授课，对于初来乍到的国际生怎么能快速适应大学学习和生活，另外还有对美国疫情防控和社会治安的担忧。

和出国留学紧密相关的托福、雅思、SAT等考试自疫情暴发以来纷纷取消，无疑增加了留学难度，也成为是否要出国留学这个选择的重要考量因素。

正在美国读高中的王同学已经报名参加SAT北美考试，“原来想着有SAT成绩会为自己加分，虽然今年很多高校取消了成绩要求。”买了高价机票暑假回国的他忧心忡忡，高中还有一年，目前学区最有可能的是80%线上、20%线下授课，或秋季仍是网课，“重返校园遥遥无期，也有感染风险。马上就要考SAT，我不知道该不该回美国，也不知道能否回得去。”

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