外交部召见美国驻华大使 就美方签署所谓“香港自治法案”及有关行政令提出严正交涉

新华社北京7月15日电 外交部副部长郑泽光15日召见美国驻华大使布兰斯塔德，就美国总统特朗普刚刚签署所谓“香港自治法案”及有关行政令提出严正交涉。

郑泽光指出，美方法案及行政令恶意诋毁香港国家安全法，取消香港有关特别待遇，并威胁对中方实体和个人实施制裁。这是对中国内政的粗暴干涉，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。为了维护自身正当利益，中方将对美方错误行径作出必要反应，包括对美方相关实体和个人实施制裁。

郑泽光强调，香港是中国的特别行政区。中国全国人大常委会依据中国宪法、香港基本法和全国人大有关决定，制定香港国家安全法完全是中国内政，任何外国无权说三道四、横加干涉。香港国家安全法针对的是分裂国家、颠覆国家政权、组织实施恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全的行为和活动，保障的是广大香港市民依法享有的各项权利和自由。该法的制定和实施有利于维护中国主权安全发展利益，有利于维护香港长期繁荣稳定，有利于确保“一国两制”行稳致远，得到包括广大香港同胞在内的全体中国人民坚定拥护和支持，也得到国际社会广泛欢迎。

郑泽光指出，美方炮制的所谓“香港自治法案”及行政令，关心的绝不是香港人民的“民主”“自由”，而是妄图阻挠和遏制中国的发展，这一图谋永远不可能得逞。中方敦促美方纠正错误，不得实施所谓“香港自治法案”及行政令，停止以任何方式干涉中国内政。

郑泽光指出，美方近日在涉及新疆、西藏、南海等问题上还采取了干涉中国内政、损害中方利益的恶劣行径，进一步暴露出赤裸裸的霸权主义本质。对此，中方已经并将继续采取反制举措，坚决维护自身核心利益。我要正告美方，美方任何强加给中方的霸凌和不公都会遭到中方坚决反击，美方阻挡中国发展壮大的图谋注定会失败。我们奉劝美方立即改弦更张，停止对中方的诬蔑和挑衅，不要在错误的道路上越走越远。

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