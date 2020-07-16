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也门人道主义危机持续恶化

本报驻埃及记者  周  輖

2020年07月16日05:09  来源：人民网－人民日报
 

　　沙特主导的多国联军7月12日晚至13日凌晨拦截并摧毁了也门胡塞武装向沙特发射的4枚弹道导弹及7架载有爆炸物的无人机。多国联军发言人表示，胡塞武装的目标是沙特境内的平民和民用设施，但所有导弹和无人机在击中目标之前均被拦截。

　　本月初开始，多国联军对胡塞武装展开新一轮军事行动，此后双方爆发了多次冲突。新一轮对抗引发各界担忧。也门境内的军事冲突已持续近6年，超过400万人流离失所，约10万人在冲突中丧生。如今也门是世界上最贫穷的国家之一，数百万人无法获得充足的食物、燃料和药品，1200万人面临严重饥荒威胁，2400万人即80％的人口需要各类人道主义援助。加上新冠肺炎疫情的影响，国内人道主义危机持续恶化。

　　长期的战乱让也门的医疗卫生系统不堪重负，只有约一半还在正常运转。联合国人道主义事务协调厅发言人拉尔克表示，也门卫生系统“正处于濒临崩溃的境地”，医疗机构缺乏口罩、手套等物资，很多医护人员在没有防护装备的情况下工作。截至7月13日，也门公布了1498例新冠肺炎确诊病例，病亡率超过28%。拉尔克指出，由于检测能力严重不足，实际感染人数可能远远高于此数据。

　　也门90%的食物需要进口。联合国粮农组织近期发布的报告指出，疫情可能会影响人道主义物资供应链，从而加剧饥荒。此外，蝗灾带来的粮食危机风险仍然存在。

　　也门儿童的生存状况值得关注。联合国儿童基金会预测，未来半年中3万名也门儿童可能会出现严重急性营养不良，生命受到威胁，5岁以下营养不良儿童的总数可能增加到240万人，几乎占该国5岁以下儿童总数的一半。目前，有780万儿童因学校关闭而无法上学，普遍缺课和经济恶化将使儿童面临更大风险，比如沦为童工、童兵等。

　　人道主义危机愈演愈烈的同时，国际社会援助也门的资金却出现短缺。今年国际捐助者对也门的捐助远不及预期。联合国人权高专办发言人科尔维尔表示，假如无法及时获得充足的资金，联合国在也门支持的41个援助项目中，有30多个可能在未来数周内被迫关闭。

　　面对不断加剧的也门人道主义危机，国际舆论再次呼吁冲突各方停火共同抗疫。沙特“阿拉伯新闻网”刊文指出，重回政治和解进程，仍是缓解当前也门人道主义危机最根本的方法。国际社会应积极携手合作，提供必要的协助，减轻战争和疫情为也门人民带来的苦难。

　　（本报开罗7月15日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月16日 17 版）
(责编：曹昆)
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