公益互助 传递爱心（全球抗疫进行时）

“真没想到，我把家里的水、电、煤气账单上传到网站上，很快就有好心人帮助支付。”萨姆说起这事时，充满了感激。

萨姆在土耳其首都安卡拉一家投资公司从事财务和日常翻译工作，尚未成家，和退休的父母、待业的妹妹住在一起。原本他的薪水可以支撑一家人的生活，但随着新冠肺炎疫情在土耳其蔓延，公司业务量锐减，萨姆每月到手的工资越来越少，一家人的生活面临困境。经朋友介绍，萨姆尝试着把一些日常开销账单上传到网站上，寻求好心人的帮助。

萨姆寻求帮助的网站，是指土耳其伊兹密尔市的四名企业家创办的名为“一个邻居”的公益互助平台。因新冠肺炎疫情失业或面临经济困难的人，可以将他们需要支付的账单上传至该网站，愿意提供帮助的人可以帮忙支付。该平台自4月推出以来，已帮助支付了超过1万份账单，总金额达120多万土耳其里拉（1美元约合6.86土耳其里拉）。

“我们相信邻里间互相帮助仍然是最悠久的传统之一。‘一个邻居’就是希望重新唤起民众的互助精神，帮助弱势群体度过因疫情导致的经济不稳定期。”该平台创办人之一杜尔玛兹说。

据介绍，在“一个邻居”平台登记的困难者每户每月最多可获得1000里拉的帮助，包括电费、水费、煤气费、取暖费、电话费及网费等，愿意提供帮助的人在注册为会员后就可以自主选择代付的金额和账单。平台还专门组织管理团队，精细设置准入门槛，确保能够正确识别那些真正需要帮助的人。

与“一个邻居”平台相似，伊斯坦布尔市也专门设立了援助网站。该市市长伊玛姆奥卢说，这种方式传递出一种博爱的理念，匿名帮助是此项活动的关键要素，求助者和助人者彼此并不知道对方的身份。

疫情当前，互助的理念吸引了越来越多爱心人士加入其中。在土耳其南部边境城市阿塔伊，一位好心人来到当地社区小商店，将附近邻居的欠账悉数还清。被问到为什么这样做时，这位没有透露姓名的爱心人士说，他从电视里看到人们在疫情面前相互帮助的故事，觉得自己也该出点力。

费特希耶是土耳其旅游城市，突如其来的疫情迫使一些外国游客滞留在那里。当地居民卡亚慷慨“收留”了7名外国游客。这些游客们说：“虽然因为疫情禁足令的限制不能出门，但这里的人们在困难时期伸出援手。我们和当地居民一起做瑜伽，一起演奏乐器，这是一段难忘的时光。”

（本报安卡拉7月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 17 版）

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