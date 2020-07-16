中国—东盟经贸合作潜力巨大

7月14日，中国海关总署发布的今年上半年货物进出口数据显示，中国对东盟进出口总值达2.09万亿元，同比增长5.6%，占中国外贸总值的14.7%，东盟继续保持中国第一大贸易伙伴地位。

“东盟国家供应链与中国紧密结合，双方产业链、价值链相互融合的过程是取长补短、互利共赢的过程。中国全面复工复产，对东盟经济复苏和发展具有重要意义。”马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦表示。

自《中国—东盟自贸区升级议定书》全面生效以来，中国与东盟农产品贸易快速增长。由于原产地规则、贸易通关协定、服务贸易、投资领域等方面门槛降低，自贸区红利得到进一步释放，有力促进双边农产品贸易发展。数据显示，今年上半年，中国与东盟农产品进出口总额1370.5亿元，同比增长13.2%，拉动与东盟贸易增长0.8个百分点。

共抗疫情期间，泰国香米、榴莲，马来西亚白咖啡等商品在中国电商平台热销。“中国市场为东盟国家不断创造新机遇。中国与东盟间跨境电商合作发展迅速，中国民众消费能力不断提高，东盟国家的水果等产品越来越受到中国消费者欢迎，双方经贸合作发展前景广阔。”泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才表示。

今年是中国—东盟数字经济合作年，数字经济合作成为推动中国—东盟双边贸易增长的新动力，跨境电子商务成为双边贸易新亮点。东盟秘书长林玉辉表示，预计到2025年，东盟的数字经济将从2015年占国内生产总值的1.3%提高到8.5%。中国在发展数字基础设施等方面走在世界前列，将成为东盟推动本地区数字经济发展的重要伙伴。

中国和东盟经贸合作潜力巨大。在今年6月举行的第三十六届东盟峰会上，东盟领导人强调，将坚决致力于减少新冠肺炎疫情对地区经济的影响，维护产业链供应链稳定，继续加强与中国等伙伴国的合作。“近期，中国—东盟贸易表现抢眼，主要得益于双方整体疫情防控形势相对较好，产业链结合更加紧密，双边贸易稳步增长。”泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏认为，中国与东盟贸易正处在快速发展的轨道上，以贸易为支点，推动加深双方各领域合作，不仅有利于双方共同发展，也有助于维护世界经济稳定。

（本报曼谷7月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 17 版）

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