美国疫情蔓延加剧社会民生问题(深度观察)

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美国疫情持续蔓延，使得长期存在的贫富分化、弱势群体权益保障不力、种族歧视等社会问题持续恶化，美国民众生活更加艰难。

美国疾病控制和预防中心网站7月13日公布的疫情数据显示，与此前一天相比，全美新增新冠肺炎确诊病例60469例，近日该数字已多次超过6万例。截至当天，全美累计确诊超过329万例，死亡病例接近13.5万例。

疫情持续扩散对美国民众的正常生活造成巨大影响，低收入群体、老年人和部分少数族裔受到的冲击尤为严重。美国进步中心高级政策分析师康纳·麦克斯韦指出，疫情凸显并加剧了美国国内长期存在的财富分化、种族不平等等社会问题。

“当前美国的失业状况在低收入群体中尤为突出”

今年6月下旬，得克萨斯州奥斯汀市35岁的酒吧服务员阿丽莎·安格拉第二次失去了她的工作。这距离她重返工作岗位才不到5个星期。安格拉说，她从今年春天开始，申请了推迟偿还房贷，现还在领取失业救济金。但这项福利将于本月底到期，“到时候不知道我能去哪里。”

安格拉的遭遇，是美国当前上千万失业民众的一个缩影。美国劳工部7月9日公布的数据显示，截至7月4日的那一周，美国首次申请失业救济人数为131.4万，尽管已连续多周下降，但与疫情前相比仍处历史高位。截至6月27日，全美申请失业救济的总人数为1806.2万人。

48岁的凯莉·约翰逊是佛罗里达州一家餐厅的大堂经理，独自抚养5个孩子。她在今年3月遭解雇后，等了近两个月才拿到第一笔失业救济金。她对《华盛顿邮报》的记者说，4月的大部分时间里，她都在尝试给该州的相关部门打电话，前后打了上百次都没有打通。

来自肯塔基州的亚历克西斯·赫尔德斯4月份遭到解雇，她每周都在网上申请失业救济金，但迄今未收到分文。她向政府部门打电话，但每次都被转到了一个自动语音信箱。“现在我每个月都处在极端困难状态，需要想尽办法付当月的租金和水电费。”

《华盛顿邮报》援引美联储官员的话说：“当前美国的失业状况在低收入群体中尤为突出。”在年收入不到4万美元的家庭中，有39%的人群失业，而年收入超过10万美元的家庭中有13%的人群失业。调查显示，在那些因疫情而失去工作的人中，48%的人觉得“日子过得很艰难”或“勉强糊口”，有36%的人表示无法全额支付当月的水电燃气等基本账单。

另据《华盛顿邮报》统计，截至5月底，全美仅有57%的失业救济金申请得到处理，由于人手不足和技术原因，大量申请还在审核中，漫长的等待中许多申请人的财务状况已经濒临破产。

“政府把风险转嫁给最脆弱的老年人群，带来了致命后果”

亚利桑那州图森市的维克多·蒙西生前患有阿尔茨海默病，一直住在图森市蓝宝石长期护理和康复中心。今年4月份，他被确诊感染上了新冠肺炎，5月1日病情迅速恶化后去世。自今年3月份以来，蓝宝石长期护理和康复中心已经有33名老人死于新冠肺炎，而住在这里的老人总数才186人。

据《纽约时报》报道，疫情给美国最脆弱人群造成了严重伤害，老年人首当其冲。该报统计，截至7月7日，全美超过1.4万个养老院出现新冠肺炎病例，共报告超过29.6万例确诊病例和超过5.5万死亡病例，占全美确诊病例的10%和死亡病例的42%。其中，在纽约州，新冠肺炎导致5000名养老院老人病亡；在密歇根州，新冠肺炎夺去了约5%养老院老人的生命。新泽西州情况更为严重，截至今年6月底，新冠肺炎老年患者病亡率高达12%。

据《纽约时报》报道，纽约州和新泽西州曾出台政策，将状况稳定的病人暂时送往养老院，以便为医院腾出床位。这其中可能包括新冠病毒呈阳性的患者，因为患者在送往养老院前是不进行新冠病毒检测的。“这虽然在疫情严重时减轻了医院的负担，但政府把风险转嫁给最脆弱的老年人群，带来了致命后果。”

据《纽约时报》报道，新泽西州安多佛亚康复中心4月初的死亡总数达到了68人，包括两名护士。其中26人新冠病毒检测呈阳性。该养老院拥有床位约700张，是新泽西州最大的养老机构，但截至7月初已有80名老人和2名护士死于新冠肺炎。

据美国广播公司报道，新泽西州安多佛亚康复中心如今正面临着联邦调查和死亡老人家属提起的集体诉讼。调查发现，该养老院在3月份发现新冠肺炎疫情后，未采取基本的保护措施。院方既不对患者进行必要的隔离，工作人员也在没有任何防护的情况下，任意出入不同房间，导致新冠病毒以惊人的速度在养老院传播。

美国约翰斯·霍普金斯大学医学院助理教授摩根·卡茨博士近日在《美国医学会内科学》杂志发表了一篇论文指出，他带领的一个研究小组曾对马里兰州11家出现新冠肺炎病例的养老院进行全员筛查，在总共893名生活在养老院的老人中发现了354个确诊病例。“我们已经看到，在养老院这种病毒传播速度有多快，它对这个社区的破坏性有多大。”

“系统性的种族主义不只反映在刑事司法系统中”

家住密歇根州的马文·布拉德利和特蕾莎·布拉德利夫妇都是非洲裔，今年春季被确诊为新冠肺炎患者。马文在一家工厂工作，特蕾莎是一名护士，他俩的职业都存在着相当大的病毒暴露风险。据他们回忆，当被推进急诊室时，种族不平等的感觉异常强烈，因为他们看到的急诊室里的新冠肺炎确诊患者几乎都是非洲裔。

在密歇根州肯特县，非洲裔和拉美裔占该县人口的20%，却占新冠肺炎确诊患者的63%。在距离华盛顿哥伦比亚特区不远的弗吉尼亚州费尔法克斯县，这里的白人人口是拉美裔的3倍，但是拉美裔新冠肺炎确诊患者却是白人的4倍。在密苏里州，40%的新冠肺炎感染者是非洲裔或拉美裔，尽管他们只占人口的16%……

美国疾病控制和预防中心对全美约1000个县的64万名确诊患者的种族背景分析显示，拉美裔和非洲裔民众感染新冠肺炎的可能性是白人的3倍。截至6月12日的数据表明，美国印第安人和非洲裔的新冠肺炎住院率是白人的5倍，拉美裔的新冠肺炎住院率是白人的4倍。

《纽约时报》指出，一些少数族裔从事的工作具有较高的感染风险。美国43%的非洲裔和拉美裔工人从事服务或生产工作，这些工作在很大程度上无法远程完成。只有1/4的白人工人从事这样的工作。此外，非洲裔和拉美裔的居住条件普遍狭小拥挤，加剧了家庭和社区传播的风险。

布鲁金斯学会研究员安德烈·佩里说：“种族主义环境、负担不起的住房、缺乏工作机会、贫困和医疗保健不足等因素，导致非洲裔等少数族裔更多暴露在疫情的风险之中。”

密苏里州堪萨斯城第三任非洲裔市长昆廷·卢卡斯说：“系统性的种族主义不只反映在刑事司法系统中。不同族裔本应享有平等的生存机会，包括获得医保、接受新冠病毒检测等，但事实并非如此。”

康纳·麦克斯韦指出，疫情凸显并加剧了美国国内长期存在的社会问题，如果不采取大胆而迅速的政策行动，那些最脆弱的人群将难以恢复元气，并在下一次危机来临时处于更加危险的境地。

（本报华盛顿7月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 17 版）

(责编：曹昆)