外交部：英方禁用华为是不计代价将商业问题政治化

人民网北京7月15日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持15日例行记者会。记者会实录如下：

“中国+中亚五国”外长视频会议将于7月16日举行，会议将由国务委员兼外交部长王毅主持。

中国与中亚国家山水相连，友好关系绵延千载，人民友谊源远流长。面对新冠肺炎疫情，中国和中亚国家同舟共济、守望相助，开展了卓有成效的抗疫合作，生动诠释了双方高水平战略伙伴关系的核心要义。王毅国务委员兼外长将与中亚五国外长围绕加强抗疫合作、推动经济复苏、维护地区安全和密切国际协作等议题进行深入讨论。我们相信此次会议将有助于中国同中亚五国关系进一步发展。

环球时报记者：美国总统国家安全事务助理奥布莱恩7月13日在《华盛顿邮报》发表署名文章称，中国共产党信奉的马列主义认为，个人没有内在价值，只是实现国家利益的工具。他还表示，中国共产党镇压维吾尔人的细节令人心碎，反映了马列主义对自然人个体的蔑视。只要中方继续实施侵犯人权的行为，美国政府将会作出回应。中方对此有何评论？

华春莹：奥布莱恩先生应该好好读一读马列主义著作。人民立场恰恰是马克思主义政党的根本政治立场。历史唯物主义一个最基本的观点是，人民群众是历史的创造者，是历史进步的真正动力。中国共产党始终代表中国最广大人民的根本利益，始终为绝大多数劳动人民谋利益，全心全意为人民服务，坚持一切依靠人民、一切为了人民、一切以人民至上，始终把人民利益当作一切工作的出发点和落脚点。正因为如此，中国共产党多年来一直享有90%以上的人民满意度和支持率，而且领导中国成为了近几十年来唯一没有通过战争、殖民和奴役发展成为世界第二大经济体的国家。中国共产党坚持的是人民至上、生命至上，这与美国政党的“政治私利至上”、“资本至上”形成鲜明对比。也正因为如此，中国人民在中国共产党坚强领导下，众志成城，取得了抗击新冠肺炎疫情的重大战略性成果，最大程度地保护了中国人民的生命安全和身体健康。而我们看到美国“死亡钟”上的数字还在一天天不断增长。每一个冰冷数字的背后都是一个鲜活的生命。我们为美国人民感到心碎。

关于涉疆问题，我们早已多次指出，美方一些人在涉疆问题上制造了本世纪最大的谎言。所谓“百万维吾尔族人被拘押”是由美“国家民主基金会”资助的反华组织，以及美国情报机构操纵设立的“新疆教培中心研究课题组”骨干郑国恩一手炮制的。对此，美国独立新闻网站早已有披露。

事实胜于雄辩。过去40多年来，新疆自治区维吾尔族人口从555万增长到了1168万，比40年前的两倍还多。新疆每530个穆斯林就拥有一座清真寺，清真寺总数比美国的十倍还多。新疆各族人民生活愉快，自由呼吸。美国人见过这样的种族镇压和压迫吗？至于美方诬称新疆穆斯林生活在严密监控下，上百万名中共党员住在维吾尔族人家中。事实是，近年来新疆开展“民族团结一家亲”活动，广大结亲干部深入基层，同老百姓同甘共苦，为他们解决就业、就学、就医等生产生活实际需求，3年多来为各族群众捐款达到9.87多亿元，捐物达到5112万多件，办实事好事达到1877万多件，受到新疆各族人民群众热烈欢迎。这也正是中国共产党和各族人民鱼水情深，中国政府把人民群众放在心上、为人民办实事的具体体现。美国政客不关心普通民众疾苦，只关心自己的政治私利，他们当然不能理解这一切。

再看看美国，美国内少数族裔长期饱受欺凌排斥，在政治、经济、文化、社会生活等各个领域面临长期、广泛、系统性的歧视，受到种族镇压和迫害。就美国印第安人而言，美政府对他们长期实行强制种族灭绝、隔离、同化政策。美国在建国后的近百年时间里，通过西进运动大肆驱逐、杀戮印第安人。到20世纪初，美国范围内的印第安人口已经从500万骤减至25万。如今，在美印第安人数量仅占美国总人口的2%。新冠肺炎疫情发生后，非洲裔美国人的患病率是白人的5倍多，死亡率也远高于白人，这凸显了美国种族不平等。弗洛伊德之死引发的大规模抗议活动，再次暴露出美国内存在的长期性、系统性的严重种族歧视已经使美国少数族裔到了“不能呼吸”的地步，在我们看来这才非常令人心碎。

关于涉华人权问题的种种谬论，中方已经发布了《关于涉华人权问题的各种谬论及事实真相》，中英文版本都有，我今天特地带来了很多本，欢迎大家会后自取，好好阅读阅读。尤其欢迎美国记者朋友们把《关于涉华人权问题的各种谬论及事实真相》好好给美国国内各界人士推广一下，这里面全是事实。

英国独立电视新闻记者：《环球时报》社评文章称针对英国禁用华为的决定，中国需要作出必要的反制，并且要公开打疼英国。请问这代表中国政府的立场吗？英方这一决定是否意味着英国脱欧后与中国签订贸易协定的可能性已不存在？

华春莹：英方在没有任何确凿证据的条件下，以莫须有的风险为借口，配合美国歧视、排除中国企业，公然违反市场经济原则和自由贸易规则，违背英方已经做出的有关承诺，严重损害中国企业的正当利益，严重冲击中英合作的互信基础，中方对此强烈反对。这不是一家企业、一个产业的问题，而是英方不计代价将商业和技术问题高度政治化的问题，是中国在英投资安全受到更明显威胁的问题，是我们对英国市场能否保持开放、公平、非歧视的信心问题。我们对此严重关切。中方将全面、严肃评估这一事件，并采取一切必要手段，维护中国企业的正当合法权益。

深圳卫视记者：据报道，美国总统特朗普14日在白宫新闻发布会上公开承认，称他劝说了很多国家不要使用华为，表示想跟美国做生意就别用华为，否则会影响有关国家同美国的关系。中方对此有何评论？

华春莹：这只能再次证明，有关禁用华为的决定与国家安全无关，而是高度政治化的操弄。也再次让世人看清，到处恐吓、威逼、挑拨的不是中国，是美国。

英国广播公司记者：你说中国有权维护本国企业的利益，中方会对英国就华为所做禁用决定采取什么惩罚措施？

华春莹：我刚才已经说了，这不是一家企业、一个产业的问题，而是英方不计代价将商业和技术问题高度政治化的问题，是中国在英投资安全受到更明显威胁的问题，是我们对英国市场能否保持开放、公平、非歧视的信心问题。中方将全面、严肃评估这一事件，并采取一切必要手段，维护中国企业的正当合法权益。

在过去近20年里，英国同华为开展了非常良好的合作，肯定不是为了华为的利益，而是为了英方自身的利益。同样，英方决定禁用华为，损害的也将是英方自身的利益。世界很大，英国相对较小，我想这一禁令不会阻止华为的发展和壮大。

中央广播电视总台央广记者：据了解，中国外交部日前向伊斯兰合作组织捐赠了一批抗疫物资，你能否证实并介绍具体情况？

华春莹：中国外交部向伊斯兰合作组织（OIC）捐赠了一批抗疫物资，7月14日这批物资已通过中国驻沙特使领馆交付OIC秘书处，以体现对秘书处防疫工作的支持。

新冠肺炎疫情对中国和伊斯兰国家都造成冲击，中国和伊斯兰国家双方命运与共，并肩战斗。在中方抗疫最艰难的时刻，伊斯兰国家给予了我们宝贵帮助。中方也投桃报李，积极帮助伊斯兰国家抗击疫情。除了此次向OIC秘书处提供物资外，今年上半年中方还通过双边渠道向54个伊斯兰国家提供了6000万只口罩、600万份检测试剂盒、2000多台呼吸机、1000万套防护服、眼罩、手套等抗疫物资，并毫无保留地分享抗疫经验和技术。中方愿继续同伊斯兰国家和OIC加强合作，携手抗疫，共同为维护人民的生命安全和身体健康以及全球公共卫生事业做出贡献。

我想强调，中方与伊斯兰国家之间的帮助是相互的，是双方人民之间友好、真诚感情的体现，不带政治目的。

北京日报记者：据报道，今年上半年中欧班列开行数量大幅增长，累计开行超过五千列。你能否进一步介绍疫情期间中欧班列的运行情况？

华春莹：新冠肺炎疫情发生以来，全球物流不畅，贸易出现萎缩。在此背景下，“中欧班列”等陆路运输通道展现出强大动能，“中欧班列”保持了常态化稳定运行，促进了货物和服务的跨境流动和企业复工复产，降低了疫情对中欧产业链、供应链合作带来的冲击和影响，很好地发挥了国际运输新动脉的作用。

在疫情期间，“中欧班列”开行数量逆势增长。根据中国国家铁路集团发布的消息，上半年，中欧班列开行数量大幅增长，累计开行5122列，同比增长36%，6月份开行1169列，再创历史新高。据我了解，上半年中欧班列共运送国际合作防疫物资367万件，共计2.7万吨，运送货物总量达到46.1万标箱，同比增长41%，送达意大利、德国、法国、西班牙、捷克、波兰、匈牙利、荷兰、立陶宛等多国，并以这些国家为节点分拨到更多的欧洲国家，有力、高效地促进了中欧及沿线国家的抗疫合作。中欧班列已经成为各国抗疫合作的“生命通道”和“命运纽带”。

中欧班列是各方共建“一带一路”的重要成果。下一步，中方将同各方共同努力，在全力保障中欧班列正常有序运行基础上，进一步提升中欧班列的运力和效益，继续拓展中欧及沿线国家国际物流合作。

中国日报记者：我们看到报道，今年上半年中国对东盟进出口延续了增长态势，东盟成为中国第一大贸易伙伴。你能否证实并介绍一下具体情况？

华春莹：昨天国新办举行了发布会，海关总署发言人已经介绍了具体情况。今年上半年，中国对东盟进出口延续增长态势，东盟成为中国第一大贸易伙伴。与此同时，中国已连续11年保持东盟第一大贸易伙伴地位。更加难能可贵的是，在疫情在全球扩散蔓延情况下，上半年中国与东盟进出口总值逆势增长5.6%，这显示了中国与东盟合作的巨大潜力和强大韧性。

今年以来，中国与东盟国家在携手抗疫的同时，始终致力于推动双方友好合作不断迈上新台阶。5月，中国和东盟国家发表《经贸部长关于抗击新冠肺炎疫情加强自贸合作的联合声明》，致力于维护产业链供应链稳定、促进地区经济社会恢复和发展，体现了双方高水平的互信合作。

当前世界经济面临下行压力，中方愿继续与东盟国家加强沟通，统筹抗疫合作与经济社会发展,加强“一带一路”倡议与东盟发展规划对接，推动区域合作取得新进展，为构建更为紧密的中国—东盟命运共同体注入更强劲的动力。

彭博社记者：中方外交部声明表示针对美“香港自治法案”签署成法将采取强力反制措施，包括对美方相关人员和实体实施制裁。你能否提供更多信息？

华春莹：美方不顾中方严正交涉，将美国会通过的所谓“香港自治法案”签署成法。美方法案恶意诋毁香港国家安全立法，威胁对中方实施制裁，严重违反国际法和国际关系基本准则，是对香港事务和中国内政的粗暴干涉。中国政府对此坚决反对，予以强烈谴责。

《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》的制定和实施完全符合中国宪法和香港基本法有关规定，将为“一国两制”行稳致远提供制度和法律保障，有利于维护国家主权、安全、发展利益，有利于保障香港长治久安和长期繁荣稳定，得到包括广大香港同胞在内的全体中国人民的一致拥护和赞同。

香港是中国的特别行政区。香港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉。中方捍卫国家主权安全、维护香港繁荣稳定、反对外部势力干预香港事务的决心和意志坚定不移。美方阻挠实施香港国安法的图谋永远不可能得逞。为维护自身正当利益，中方将做出必要反应，对美方相关人员和实体实施制裁。我们敦促美方纠正错误，不得实施所谓“香港自治法案”，停止以任何方式干涉包括香港事务在内的中国内政。如果美方一意孤行，中方必将予以坚决回应。

印度报业托拉斯记者：你能否提供更多关于昨天中印边防部队军长级会谈的信息？

华春莹：7月14日，中印两国边防部队举行了第四轮军长级会谈。双方在前三轮军长级会谈共识和落实工作的基础上，就推动边界西段一线部队进一步脱离接触、缓和边境局势取得积极进展。希望印方同中方相向而行，以实际行动落实好双方达成的共识，共同维护边境地区的和平与安宁。

路透社记者：《纽约时报》周二表示将把在香港的数字化新闻中心搬到韩国首尔，称香港国安法对其运营和新闻报道造成了很大的不确定性。中方对此有何评论？

华春莹：《纽约时报》如何安排其员工和运营，是他们自己的事情，我们对外国媒体内部安排不做任何评论。

我想强调的是，中方已多次阐明，香港国安法规管的是严重危害国家安全的四种犯罪行为，惩治的是极少数，保护的是绝大多数。广大香港市民、包括外国媒体在内的外国在港机构和人员依法享有的各项权益不受任何影响。只要遵守法律，依法依规进行报道，就没有必要担心。

我们对外国媒体在中国采访报道一向持开放和欢迎态度，我和我的同事们一直在尽己所能为外国媒体在华报道和外国记者在华生活提供一切可能便利。我们希望有关国家也能为中国媒体在他们国家的报道和生活提供便利。

法新社记者：香港国安法第54条规定要加强对外国媒体机构的管理，请问该法实施后外国驻港记者签证政策是否会有变化？

华春莹：签证事务是一国主权。香港特区政府有权依据“一国两制”和香港特区基本法就签证申请作出决定。

路透社记者：美国总统特朗普在接受采访时称，对与中国进行第二阶段经贸谈判不感兴趣。请问中美第二阶段经贸协议谈判是否已死亡？

华春莹：你提到特朗普总统说他对经贸协议磋商不感兴趣，我不知道这是不是他的真心话。我没有听说中美进行第二阶段经贸协议磋商，不了解情况，你需要去问主管部门。

路透社记者：你认为在华英国公司是否需要担心中方会对他们采取反制措施？

华春莹：关于英方在没有任何确凿证据的条件下，以莫须有的风险为借口，配合美国歧视、排除中国企业问题，我刚才已经非常清楚地阐释了中方立场。这是中国在英投资安全受到更明显威胁的问题，是我们对英国市场能否保持开放、公平、非歧视的信心问题。中方将全面、严肃评估这一事件，并采取一切必要手段，维护中国企业的正当合法权益。

中国有句俗话，“种瓜得瓜，种豆得豆。”任何决定和行为都需要付出代价。我注意到很多英国企业，包括英国商会、英国电信企业等，都明确表示反对英国政府这一决定。英国政府应该严肃认真对待这一问题。英方究竟能否保持其独立自主地位，还是甘心沦为美国附庸、为美国火中取栗？英国政府有责任作出最符合英国人民利益的选择。

香港中评社记者：据报道，新加坡贸易和工业部14日公布的二季度初步经济数据显示，新加坡GDP比前一季度下降创纪录的41.2%。受新冠疫情冲击，新加坡面临建国以来最严重经济衰退。此前中新宣布建立“快捷通道”，中方是否还将采取措施帮助新加坡实现疫情防控常态化背景下的经济复苏？

华春莹：受新冠肺炎疫情影响，各国经济都不同程度面临下行压力。中方同包括新加坡在内的地区各国一道，致力于在疫情防控常态化的同时推动经济社会复苏发展。中国和新加坡率先建立“快捷通道”，促进双方必要人员往来，合力推动地区供应链产业链畅通，成为中新关系的新亮点，体现了中新关系的战略性和前瞻性，为两国全方位合作伙伴关系注入了新的内涵。

昨天习近平主席同新加坡总理李显龙通电话，就下一阶段中新关系发展达成新的重要共识。中方愿同新方共同努力，以两国建交30周年为契机，积极落实领导人共识，继续统筹好抗疫合作和发展合作，深化共建“一带一路”，助力两国各自经济发展，同时为地区经济复苏作出应有贡献。

路透社记者：如果其他国家对华为采取与英国类似的政策，他们是否也将面临报复措施？

华春莹：你的提问涉及到各国政府的判断力问题。华为同170多个国家建立了良好的合作关系。刚才有记者提问说，特朗普总统公开表示，他向各国施压，称如果要跟美国合作，就不能同华为合作，这是赤裸裸的威胁，大家看得很清楚。我相信绝大多数国家领导人有智慧作出自己的判断，会基于事情本身的是非曲直作出最符合他们国家人民和企业利益的决定，并采取正确行动。我们对此有足够的信心。

大家也看到了，尽管美国如此打压，但中国企业和中国发展的步伐没有停止。我们不希望由于某个国家屈从于美国的恐吓对中国企业采取不利措施而对其进行报复，我们希望的是同所有国家本着平等、互利、互惠、共赢原则开展合作，这也是各国人民都希望看到的。报复并不是我们所追求的，我们追求的是共赢合作。你可以告诉英国政府，他们是少数，他们站在了国际社会的对立面。

俄通塔斯社记者：美国亚太事务助卿史达伟称美国可能就南海问题制裁中国有关官员和企业。中方对此有何回应？

华春莹：史达伟有关言论再次暴露了美方唯恐南海不乱、极力挑拨离间地区国家同中国关系、干扰破坏中国与东盟国家维护南海地区和平稳定努力的图谋。美方公然违背在南海主权问题上不持立场的承诺，一方面派遣大规模先进军机军舰到南海耀武扬威，不断挑衅，另一方面发表所谓声明，破坏地区国家共同维护南海地区和平稳定的努力。美国至今没有加入《联合国海洋法公约》，在国际上频频“毁约退群”，对国际法合则用、不合则弃。美方做法只会让世人更加看清美方的虚伪和霸道。

我还看到近日美国国防部长说，善意不能确保自由，美国在南海用实力说话。如果只用实力说话，这跟动物界的“丛林法则”有何区别？如果只有实力，没有善意，那么实力越强大，就越是祸害。这些年来到底谁是和平守护者，是稳定之锚，谁是麻烦制造者，是混乱动荡之源，大家看得非常清楚。

在南海问题上，中方将继续坚定维护自身的主权、安全和正当合法权益，坚定维护地区和平稳定，坚定维护中国同地区国家的友好合作关系。希望美方不要在错误的道路上越走越远，真正像个大国的样子，为维护地区和平稳定发挥建设性作用。

至于美方威胁制裁，美国作为世界上最发达、最强大的国家和唯一超级大国，动辄制裁或者威胁制裁，这不免让人觉得可悲。希望制裁不是美国给世人留下的最耀眼标签。美方应该好好反思其政策。中国不怕威胁。树欲静而风不止，如果美国想兴风作浪的话，那就让暴风雨来得更猛烈些吧。

(责编：徐祥丽、杨牧)