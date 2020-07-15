默克尔急会多国领导人 商讨欧盟复兴援助计划

人民网北京7月15日电（施维、实习生彭孔翎）当地时间7月14日晚，德国总理默克尔在柏林会见西班牙首相佩德罗·桑切斯。默克尔在会见时表示，欧盟必须在一个不同寻常、前所未有的境况下共同行动，并从新冠疫情中吸取教训。她希望各国尽快在援助金计划上达成一致，并强调了时间的紧迫性。

作为欧盟理事会轮值主席国，德国任期内的一项艰巨任务就是协调欧盟各国就欧盟委员会提出的“欧盟下一代”复兴计划达成一致。各国目前争论的焦点在于援助金的具体发放形式。默克尔希望各国在本周五举行的欧盟峰会上能形成统一意见。为此，她近期与多国领导人进行了会晤：上周她与荷兰首相吕特进行了会谈；本周一同意大利总理孔特进行了会面；昨天则是西班牙首相桑切斯。

默克尔坦言，这一计划能否在即将到来的欧盟峰会上得到通过，现在还不好说。过去几天她多次提到，目前还存在“很多开放的问题”，仍需要走“长远的道路”才能达成一致。她也表示，德国方面会“带着一定程度上妥协的意愿”前往布鲁塞尔。外界普遍认为，德国作为刚上任的轮值主席国，如果能促成协议的通过将是有决定性意义的成就。

西班牙和意大利都是受新冠疫情冲击最严重的欧洲国家，因此急需这项复兴计划。桑切斯表示：“我们必须在7月做出决定。如果我们推迟达成协议，就意味着推迟重建。这只会让本就严峻的形势雪上加霜。”意大利总理孔特前一天在与默克尔会面后也敦促欧盟迅速就复兴计划达成一致，并称越晚达成协议，复苏进程就会越慢，而放任疫情的影响将造成严重的后果。

5月底，欧盟委员会提出了一项总额为7500亿欧元的经济复兴援助计划案，以帮助欧盟成员国在新冠疫情后重建经济。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，拟将其中5000亿欧元作为无偿拨款进行发放，而其余2500亿欧元将以贷款形式提供给相关国家。贷款的发放方式是以欧盟的名义在资本市场发放债券，并在2058年之前通过欧盟财政预算偿付。但作为纯出资国的奥地利、丹麦、荷兰和瑞典反对欧盟各国共同背负无偿拨款，只同意采用借贷的形式。

根据该计划，受疫情影响最严重的意大利和西班牙将会得到最大的援助，他们会获得超过3000亿欧元的款项。其次是波兰，将得到640亿欧元的援助。像希腊、罗马尼亚、捷克等受疫情直接冲击较小，但因疫情而产生严重经济危机的国家，也会得到数目不小的援助金。而法国尽管也遭受了很大经济损失，但是只能从中得到39亿欧元。

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