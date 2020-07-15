新华国际时评：五年了，切实维护伊核协议是当务之急

新华社开罗7月15日电 题：五年了，切实维护伊核协议是当务之急

新华社记者吴中敏

7月14日是伊核问题全面协议达成五周年纪念日。2015年7月14日，经过长达十年的艰苦谈判，伊朗与伊核问题六国在维也纳达成伊核问题全面协议；7月20日，协议获得联合国安理会第2231号决议核可。

根据协议，伊朗承诺限制其核计划，不发展核武器并接受国际原子能机构的监督核查，国际社会则解除对伊朗的经济、军事制裁，保障伊朗经济红利及和平利用核能的正当权利，伊朗核问题实现软着陆。伊核协议成为国际核不扩散体系的重要组成部分，成为维护国际与地区和平稳定的重要积极因素，成为践行多边主义解决地区热点问题的有益实践。

协议签署后，伊朗方面严格履行协议规定的相关义务，而美欧等国也陆续解除对伊朗涉核领域和经济领域的部分制裁，伊朗与西方和地区国家关系一度出现向好趋势。

然而，历史的演进并没有遵照人们的良好愿望，有人人为制造了“脱轨”。美国特朗普政府上台后，于2018年5月单方面宣布退出伊核协议，同时恢复并不断追加对伊朗的单边经济和军事制裁，乃至进行“极限施压”，全面升级包括禁止伊朗原油出口在内的各类制裁，致使伊朗经济遭受重挫。

在美国“长臂管辖”的制裁威胁下，欧洲等国停止进口伊朗石油，此前向伊朗承诺的各项经济利益也未变现。伊朗在多次敦促欧洲履行伊核协议义务未果的情况下，从2019年5月开始分五个阶段逐渐减少对协议内容的履行，先后突破协议规定的浓缩铀存量和丰度上限、重启离心机设备。今年1月，伊朗宣布不再遵守伊核协议的任何限制，并威胁如欧洲三国将伊核问题提交联合国安理会讨论，伊朗将退出《不扩散核武器条约》，伊核协议和全球核不扩散面临严峻挑战。

美国重压之下，2019年以来，美、伊关系急剧恶化，双方在各领域的冲突和对峙不断升级，其溢出效应在地区持续发酵，中东尤其是海湾地区一度剑拔弩张，战云密布。

事情的症结一目了然。国际社会普遍认为，伊核协议陷入紧张态势和地区安全环境不断恶化，根源在于美国政府抛弃政治外交解决途径，放弃自身国际义务，单方面退出伊核协议，对伊朗进行非法单边制裁，并极力阻扰其他相关方执行协议。美国这种赤裸裸的单边主义和霸凌行径，给相关领域国际合作乃至世界和平与稳定都带来了严重负面影响，遭到伊核协议其他相关方及国际社会的一致批评。

在历史的长河里，5年只是短短的一瞬，但对于渴望中东和平与地区稳定的人们来说，5年的磕磕绊绊乃至“开倒车”无疑是煎熬，早日回归正轨是国际社会的共同心愿。在伊核协议5周年这一特殊时刻，伊朗外长扎里夫发文称，美国的违法行为不应该成为国际法的准则。俄罗斯和欧盟均表示，尽管伊核协议面临挑战，但仍然是确保伊朗核计划和平性质的最佳途径，没有其他替代方案。

伊核协议来之不易，5年来正反两方面的经验表明，只有坚持多边主义与政治外交解决方案，才能有效缓解紧张局势，促进地区和平与安全。中国作为伊核协议的谈判方和参与方，始终将多边主义与政治外交手段作为推动伊核问题解决的根本途径，成为协议的坚定维护者和积极践行者。

当下，伊核形势正处于关键阶段，伊核全面协议面临严峻考验。为维护国际核不扩散体系，缓解中东地区紧张局势，全面解决伊核问题，有关各方应本着《联合国宪章》的宗旨和原则，沟通协调，求同化异，按照分步对等思路寻求解决履约争端的方案，特别是美方应放弃非法单边制裁和“长臂管辖”，回归遵守伊核协议和安理会决议的正确轨道。

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