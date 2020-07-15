新华社华沙7月14日电（国际观察）波兰总统险胜连任 内政外交挑战多多

新华社记者张章 陈序

波兰国家选举委员会13日宣布，现任总统杜达在日前举行的总统选举第二轮投票中获胜，成功连任。

分析人士指出，杜达作为执政党法律与公正党支持的候选人成功连任，意味着波兰在2023年议会选举前将延续现行的内政外交政策。不过，国内初露端倪的民意转变和不断变化的国际局势都将给杜达和波兰政府带来挑战。

胜选难掩国内挑战

此次选举是30年来选情最为胶着的一次波兰总统选举。选举原定于5月10日举行，但受新冠疫情影响，推迟至6月28日。首轮投票中得票前两位的杜达和反对党公民纲领党候选人、华沙市长恰斯科夫斯基在本月12日的第二轮投票中展开激烈竞争。13日公布的最终计票结果显示，杜达以51.03%的得票率击败了恰斯科夫斯基。

现年48岁的杜达拥有法学博士学位，虽然目前是无党派人士，但出身法律与公正党的他受到该党支持。分析人士指出，杜达胜选表明法律与公正党推行的社会福利政策一定程度上受到选民拥护，但该党倡导的一些保守主义理念在波兰国内引发不满，给代表自由主义的恰斯科夫斯基留下了“可乘之机”。

法律与公正党最具代表性的福利政策是每个月向每个孩子发放500兹罗提（约合126美元）津贴。在此类福利政策影响下，法律与公正党在东部欠发达省份和农村地区有较高支持率。本次计票结果显示，杜达在东部几省得票率远高于对手，在与乌克兰接壤的卢布林省和喀尔巴阡山省得票率分别高达66%和70%。

不过，法律与公正党坚持传统价值观的主张，如高度强调宗教、苛待性少数群体等，遭到了部分选民反对。大城市选民和年轻人几乎清一色地支持恰斯科夫斯基。此外，法律与公正党近年来的司法系统改革也招致不少反对声音。

此次选举两轮投票的投票率都超过60%，这样的高投票率表明许多波兰民众有表达对政府政策支持或不满的意愿。而选举结果则证明了民意的两极化倾向。波兰《政治周刊》称，这是“年轻人和老年人、城市和农村的对立”。另有分析指出，恰斯科夫斯基在原定首轮投票日5月10日之后才参选，短时间内就异军突起，仅以微弱劣势败于杜达，身扛自由主义大旗的他未来几年将带领反对党向执政党发起挑战。

对外政策或受考验

分析人士认为，杜达连任后除了将延续现行的国内政策，在外交上预计将继续走“亲美疑欧”路线。

波兰因历史原因与俄罗斯关系不睦，为此波兰政府近年来不断拉近与美国的距离。作为北约东部门户，波兰积极与美国开展防务合作，斥巨资购买F-35战机，提议出资修建“特朗普堡”邀请美军常驻，表示希望美国将从德国撤出的美军部署到波兰。此外，波兰与美国签署购买液化天然气大单以摆脱“对俄罗斯依赖”，还同美国一道反对俄罗斯向德国输送天然气的“北溪-2”管道项目。美国方面则投桃报李，在去年波兰独立日送上波兰盼望已久的免签待遇。

此次波兰总统选举前后，杜达也与美国方面互动连连。6月24日，距离选举首轮投票仅4天之际，杜达访问美国，并与美国总统特朗普举行会谈。杜达成为新冠疫情暴发以来首位访美的外国元首。舆论认为，杜达此访有选举方面的考量。杜达成功连任后，特朗普在社交媒体推特上表示祝贺，并称期待继续与波兰在防务、能源和电信安全等领域加强合作。

与欧盟关系方面，2015年法律与公正党相继赢下总统和议会选举后，“向右转”的波兰政府不时挑战欧盟，阻挠欧盟“碳中和”计划，拒绝接收安置难民，苛待性少数群体。

欧盟则对波兰执意改革司法系统、坚持在疫情期间举行大选等举动十分不满。欧盟以波兰司法改革严重违反法治原则为由对其启动了《里斯本条约》第七条“惩罚条款”的调查程序，可能因此减少向波兰的预算拨款甚至暂停波兰的表决权。为了制约波兰等国，欧盟近期表示，在制定2021年至2027年长期预算时将把法治状况纳入资金分配的考虑因素。

分析人士指出，不管是延续福利政策还是恢复遭受疫情重创的经济，波兰政府都难以离开欧盟的财政支持。与此同时，美国即将于11月举行大选，波美关系也面临不确定性。波兰的“亲美疑欧”路线或迎来考验。

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