美军舰“好人理查德”号灭火工作进入第三天

新华社洛杉矶7月14日电（记者高山）美国海军两栖攻击舰“好人理查德”号灭火工作14日进入第三天，军方称灭火工作已取得重要进展。

美国海军第三远征战斗群指挥官菲利普·索贝克当天在声明中说，海军与加利福尼亚州圣迭戈当地消防人员在超过48小时的时间里奋力控制火势，目前已有38名水兵和23名平民在灭火工作中因高温灼伤和吸入烟尘等接受治疗。

索贝克表示，军方正在对该舰起火原因和损伤状况进行调查，目前舰体“结构安全”。

他说，该舰的油料储存设施远离火点，尚未受到威胁。据报道，该舰储存有100万加仑（美制1加仑约合3.785升）油料。

现场电视画面显示，浓烟不断从舰体涌出，但浓密度已经比前两日好转，直升机和消防艇在持续洒水灭火。

美军官员表示，参与灭火工作的直升机已经向燃烧的舰体洒水上千桶，帮助冷却舰体上层建筑以及飞行甲板，使得消防人员可以登舰进行进一步灭火作业。

“好人理查德”号停泊在加利福尼亚州圣迭戈海军基地，12日早晨突然起火。美军官员表示，事发时舰上有约160名水兵，大火可能是从舰上一处货物储藏区开始的。由于该舰正在进行维护，其消防系统在起火后并未启动。

“好人理查德”号是美国海军“黄蜂”级两栖攻击舰中的一艘，编制约1000人，排水量超过4万吨，1998年正式开始服役。

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