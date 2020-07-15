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外交部就美方将所谓“香港自治法案”签署成法发表声明

2020年07月15日16:03  来源：新华网
 

　　新华社北京7月15日电 外交部15日就美方将所谓“香港自治法案”签署成法发表声明。声明全文如下：

　　近日，美方不顾中方严正交涉，将美国会通过的所谓“香港自治法案”签署成法。美方法案恶意诋毁香港国家安全立法，威胁对中方实施制裁，严重违反国际法和国际关系基本准则，是对香港事务和中国内政的粗暴干涉。中国政府对此坚决反对，予以强烈谴责。

　　《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》的制定和实施完全符合中国宪法和香港基本法有关规定，将为“一国两制”行稳致远提供制度和法律保障，有利于维护国家主权、安全、发展利益，有利于保障香港长治久安和长期繁荣稳定，得到包括广大香港同胞在内的全体中国人民的一致拥护和赞同。

　　香港是中国的特别行政区。香港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉。中方捍卫国家主权安全、维护香港繁荣稳定、反对外部势力干预香港事务的决心和意志坚定不移。美方阻挠实施香港国安法的图谋永远不可能得逞。为维护自身正当利益，中方将做出必要反应，对美方相关人员和实体实施制裁。我们敦促美方纠正错误，不得实施所谓“香港自治法案”，停止以任何方式干涉包括香港事务在内的中国内政。如果美方一意孤行，中方必将予以坚决回应。

　

(责编：于洋、燕勐)
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