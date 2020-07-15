新华社伦敦7月14日电 专访：英国禁用华为设备“沉重打击”本国5G发展雄心——访英国行业分析机构“CCS洞察”公司消费者和连接业务总监凯斯特·曼

新华社记者张家伟

英国政府14日正式宣布，本地运营商必须在规定期限内将华为公司设备从本国5G网络中彻底移除。英国行业分析机构“CCS洞察”公司消费者和连接业务总监凯斯特·曼说，这一决定给该国争取成为5G领域全球领军力量的雄心带来“沉重打击”。

按照英国政府当天发布的最新决定，政府将要求本地运营商在2027年前从5G网络中彻底移除华为设备。此外，今年12月31日以后，政府还会禁止运营商从华为采购任何新的5G设备。

曼通过电子邮件接受新华社记者采访时说：“政府宣布这一决定的时机让人觉得特别遗憾，英国为应对新冠疫情已实施了一段时间‘禁足’措施，这让本地对高质量互联的需求水涨船高。”

英国政府原本在今年1月已宣布有关加强对本国电信业管理的决定，其中包括“高风险供应商”可以参与网络非敏感部分的建设，但是其市场份额限制在35%以内，并且这一指标日后还要重新评估以视情况调整。

曼指出，英国在4G时期的发展并不顺利，而英国目前已有多家运营商开通了5G网络服务，“这让英国拥有一个很好的5G发展开端”。因此，政府的最新政策转变对英国的相关发展雄心来说无疑是个“沉重打击”。

曼说：“这一决定不可避免会导致本地5G网络部署延后，以及运营商要承担更高的总体成本。”

英国全国经济与社会研究所13日发布的一份报告说，从经济角度来看，将华为从英国5G基础设施市场中排除预计会导致更高的网络使用成本以及网络部署延后。

牛津经济研究院此前发布的一项调查也显示，限制华为这样的关键设备供应商在英国5G基础设施市场中扮演的角色，将让该国在未来10年的相关网络部署成本提高9%至29%。

华为英国公司14日在一份声明中说，英国政府这一决定对英国所有手机用户来说都是“坏消息”，这可能会让英国进入数字化发展的“慢车道”，增加消费者的开支并加深数字鸿沟。

对此，曼指出：“最终这些成本上升影响的还是消费者，他们要付出更高的费用来使用网络服务并且可能还要忍受没有那么顺畅的连接。”

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