尼泊尔当代出版社发布多种中国书籍

人民网曼谷7月15日电（记者 孙广勇）由尼泊尔当代出版社主办的11种中国书籍发布会14日在新知图书加德满都华文书局举行。

据介绍，此次共有来自长江少年儿童出版社、山东友谊出版社、江苏凤凰少年儿童出版社、明天出版社、江西美术出版社的《等爸爸回家》《爷爷的14个游戏》《孔子的故乡—山东》《寻找鱼王》《传承》等书籍以中尼双语等形式在尼泊尔出版上市。

尼泊尔当代出版社总裁高塔姆、尼泊尔儿童文学基金会主席卡迪亚克、尼泊尔华侨华人协会副会长陈小双、新知图书加德满都华文书局总经理项平勇等出席发布会。

高塔姆在致辞中说，在今天发布的书籍中，有6本是与抗击新冠肺炎疫情有关的；有2本是介绍中国先贤孔子、孙子的；还有一些书籍是介绍中国传统文化的。希望更多尼泊尔读者通过这些书籍更深入地了解中国。

高塔姆表示，为了向中国读者介绍尼泊尔，正在将30个尼泊尔故事翻译成中文，并争取尽早在中国出版，从而增进两国读者间的互相了解。

陈小双指出，新冠肺炎疫情对尼泊尔民众日常生活带来了巨大挑战，希望这些书籍可以抚慰人们的心灵。尼泊尔华侨华人协会在力所能及范围内，积极支持尼泊尔防疫抗疫工作。

发布会上，国际儿童读物联盟主席张明舟、江苏凤凰少年儿童出版社社长王泳波、长江少年儿童出版集团总编辑姚磊以视频的形式致贺。

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