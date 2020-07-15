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不顾成本增加20亿英镑 英国宣布5G网络中禁用华为 

2020年07月15日10:00  来源：人民网-国际频道
 

人民网伦敦7月14日电 英国政府今日表示，2027年之前，将所有华为技术从英国的5G网络中删除，并从今年12月31日开始禁止向华为购买任何新的5G设备。

政府承认此举将使英国5G的推出推迟两到三年，并使成本增加多达20亿英镑。该政策是根据英国国家网络安全中心（NCSC）针对美国制裁华为的影响提出的新建议。

英国文化大臣奥利弗·道登（Oliver Dowden）在给下议院的一份声明中说，到下次大选之时，英国将在法律上不可逆转的将华为设备从英国的5G网络中完全删除。他承认此举将延迟英国的5G推出。

华为在3G、4G和光纤宽带基础设施中的现有技术将保持不变。该禁令适用于网络中的技术，不包括个人使用的电话或平板电脑。

华为发言人爱德华·布鲁斯特表示：

“这个决定令人失望，对英国所有的手机用户来说都是一个坏消息。这为可能会让英国落入数字发展的慢车道，增加消费者的通讯开支，并加深数字鸿沟。此举非但不能‘提高’，反而在降低发展水平，因此我们恳请政府重新考虑这一决定。我们有信心，美国的新管制措施不会影响我们为英国提供的产品的韧性和安全。

很遗憾，华为在英国的未来发展被政治化。此举是源于美国贸易政策，而不是安全问题。过去20年来，华为在英国聚焦构建更好的网络联接。作为一个负责任的企业，我们将继续一如既往地为客户提供支持。

我们将仔细审视今天的声明对我们未来英国业务的影响，并与英国政府沟通，阐明我们会如何继续助力英国构建更好的网络联接。”

另据中国驻英国大使馆网站7月8日的消息称，7月6日，中国驻英大使刘晓明回答记者提出的“如果英国把华为排除在其5G建设之外，会面临什么样的后果？”问题时表示，这会损害英国标榜的开放、宜商、自由、透明的形象，会损害英国独立自主的国家形象，也会向在英中国企业发出非常负面的信号，同时这也关系到基本的信任问题。（白天行）

(责编：杨牧、刘洁妍)
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