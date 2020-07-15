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委内瑞拉新冠肺炎确诊病例过万 提高首都等地区防控等级

2020年07月15日09:58  来源：人民网-国际频道
 

人民网加拉加斯7月14日电 （记者 张卫中）委内瑞拉总统马杜罗今晚宣布，在过去24小时内，委新增新冠肺炎确诊病例303例，其中22例为输入病例。至此委内瑞拉新冠肺炎确诊人数为10010例。

委内瑞拉于3月中旬开始出现新冠肺炎确诊病例。随即委宣布全面进入防疫扩散国家警备状态。初期80天委新冠疫情得到较好控制。6月初，委实行区域防疫等级管理，实行7加7机制，即7天严格防疫，除医疗、食品、公共交通、通讯、媒体之外，一律实行社会隔离措施。之后7天实行弹性防疫措施，除上述行业外，允许诸如建筑、金融等服务业实行开放，但仍需执行防疫措施。

区域防疫政策差别化。一些疫情严重地区一律实行严格防疫和社会隔离。在与疫情严重的邻国边境州市一律实施严格防疫措施，加大对输入性疫情的控制。由于首都加拉加斯及米兰达州连日来疫情蔓延，7 月14日的新增病例93%源自加拉加斯和米兰达州。从7月15日起实行严格防疫，社会隔离。除关系民生行业外，居民一律居家隔离。

目前委内瑞拉新冠疫情是拉美相对较轻国家，但防疫难度加大，尤其是自哥伦比亚和巴西的输入性病例已经超过本土社区传播病例。部分输入性病例已经在本地传播。7月14日防疫部门发现10人从哥伦比亚与委内瑞拉边境非法入境后，潜入首都地区，造成社区传播。

(责编：刘叶婷、燕勐)
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