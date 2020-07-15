病例激增　美加州扩大“封城”

美国加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆13日宣布，由于这个人口大州的新冠病例近期持续激增，即日起扩大“封城”范围，关闭全州餐馆、博物馆等室内经营场地以及过半县的健身房、教堂、理发店。

【全州受限】

纽瑟姆13日下令，加州所辖各县停止餐馆、酒庄、电影院、动物园、博物馆以及保龄球馆等家庭娱乐场所的室内经营活动。他说：“所有人有责任冷静地意识到，新冠病毒在疫苗或有效疗法出现前不会很快消失。”

这道命令当日生效，所涉场所可把室内活动移到户外，以避免彻底停业。纽瑟姆另外下令，加州疫情较严重的30个县还须立即关闭健身房、宗教场所、理发店、美容店、市内购物中心等场所。

美国有线电视新闻网(CNN)报道，这30个县覆盖加州大约80%人口，包括人口最多的洛杉矶县和圣迭戈县。

纽瑟姆7月1日命令19个确诊病例激增的县关闭餐馆、酒庄及家庭娱乐场所的室内经营。他13日说，扩大“封城”举措对遏制新一轮疫情至关重要，因为加州多县医院收治新冠病例已有压力。

【学校“不开”】

州政府没有就是否允许学校按计划复课作要求。但加州两个最大公立学区圣迭戈和洛杉矶学区13日发表联合声明说，美国防疫相关的科学和公共卫生指导“含糊且矛盾”，学区参考外国复课标准，决定各公立学校本学年只提供线上教学。这两大学区合计有70.6万名学生和8.8万名教职员工。

按照两个学区的说法，在一些已经“安全复学”的国家，只有在感染率下降且有能力按需开展新冠病毒检测后才允许学校重开，“加州两项条件都不符合”，“过去数周感染率飙升清楚说明，疫情未得到控制”。

洛杉矶教师工会说，上周所作线上非正式民意调查发现，1.8万名普通工会成员中83%支持学区“只上网课”决策。

不过，这两大学区的决定与总统唐纳德·特朗普的想法相悖。特朗普先前威胁要惩罚那些拒绝复课的学校，比如停发联邦教育经费或撤销学校免税资格。

联邦教育部长贝齐·德沃斯12日继续施压，称儿童需回到教室接受教育，好让家长复工。她告诉CNN：“儿童感染率远低于其他群体……没有数据显示儿童返校对他们构成危险。”

【无奈之举】

路透社一项分析显示，过去两周，美国50个州内大约40个州新冠病例迅速增加。加州和佛罗里达、亚利桑那和得克萨斯三州成为新“震中”。

加州是全美首个颁布全州范围“居家令”以遏制疫情的州。命令行之有效，颁布后几周内，加州新增病例数量稳定，而其他州同期出现大量病例。

只是，“居家令”严重冲击体量超过世界多数国家的加州经济，该州超过750万人申请失业救济。纽瑟姆5月宣布重启州内大部分经济活动，如今因为疫情反弹不得不恢复限制。

加州卫生部门13日报告州内新增8358例新冠病例、23例病亡病例，累计确诊病例达329162例，累计病亡逾7040人。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：于洋、燕勐)