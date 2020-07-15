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马克龙宣布再投入1000亿欧元用于恢复经济

2020年07月15日08:45  来源：新华网
 

　　新华社巴黎7月14日电（记者唐霁）法国总统马克龙14日表示，法国将再投入1000亿欧元用于恢复该国经济，并将采取措施预防可能出现的第二波疫情。

　　马克龙当天在主持法国国庆节阅兵式后，接受了法国媒体长达一个多小时的电视采访。他在采访中阐述了法国政府实施经济重建的具体措施，涉及经济、社会等诸多方面。

　　马克龙宣布，法国将在新冠疫情暴发后陆续投入的4600亿欧元基础上，再投入至少1000亿欧元用于恢复经济，涉及工业、生态、地方建设、文化和教育等多个领域。

　　他承诺在经济重建过程中不增加税收，宣布将设立针对年轻人的特殊税费减免机制，鼓励企业雇用年轻人。马克龙说，新冠疫情可能导致法国80万至100万人失业，而年轻人就业是经济恢复的关键。为缓解因疫情造成的毕业生就业难问题，他承诺将在6个月内在公共服务领域增加10万个就业岗位。

　　为防止第二波疫情暴发，马克龙宣布，从8月1日起将强制要求民众在封闭的公共场合佩戴口罩。他表示，法国已为疫情再次暴发“做好准备”。目前来看，学生几乎可以在9月份正常返校，但如果8月份疫情再度恶化，将重新评估返校可能。

　　马克龙还提出了大力发展铁路货运的想法，并表示将尽快推动全民公投，将“应对气候变暖”写进宪法。他还表示，不能放弃退休制度改革，警察将全面配备执法记录仪，以监督其执法活动。

(责编：于洋、燕勐)
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