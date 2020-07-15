默克尔说德国愿就欧盟“恢复基金”作出妥协

新华社柏林7月14日电（记者任珂 张远）德国总理默克尔14日说，在即将召开的欧盟峰会上，德国愿意就欧盟“恢复基金”作出妥协。

默克尔当天在总理府会见到访的西班牙首相桑切斯。她在会谈前的联合记者会上说，现在时间紧迫，欧盟需尽快就“恢复基金”达成协议。欧盟必须在当前这个不寻常且空前的形势下采取行动，并从新冠疫情导致的危机中吸取教训。默克尔同时表示，还不知道欧盟各成员国能否在本次峰会上就“恢复基金”达成一致。

桑切斯说，欧盟必须在7月作出决定，西班牙将为此作出一切努力。如果欧盟推迟达成一致，欧盟的恢复重建计划也将推迟，危机将更严重。他表示，由于欧盟各成员国的立场存在很大差别，就“恢复基金”进行的谈判将非常艰巨。

5月底，欧盟委员会提议通过发债方式筹集总额为7500亿欧元的“恢复基金”，帮助欧盟成员国在新冠疫情后重建经济。其中约5000亿欧元为无偿拨款，2500亿欧元将以贷款形式提供给申请的国家。荷兰、丹麦、奥地利和瑞典反对欧盟直接拨款给急需获得援助的南欧国家，主张以借款方式援助，且应该附加改革条件。

德国目前是欧盟轮值主席国。7月17日至18日，欧盟成员国领导人将在布鲁塞尔举行新冠疫情暴发后首个面对面峰会，“恢复基金”和欧盟新的长期预算将是核心议题。

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