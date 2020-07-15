中华全国总工会向非洲工会统一组织捐赠防疫物资和办公设备

中华全国总工会援助非洲工会统一组织防疫物资和办公设备捐赠仪式。驻加纳使馆供图

人民网阿布贾7月14日电（姜宣、周玥晗） 14日，中华全国总工会援助非洲工会统一组织防疫物资和办公设备捐赠仪式在驻加纳使馆举行，朱憬临时代办、非工统总书记阿里兹基·马祖德等出席捐赠仪式。中华全国总工会向非工统捐赠的防疫物资包括2万只一次性医用外科口罩、1000瓶免洗洗手液以及复印机、笔记本电脑等办公设备。

驻加纳使馆临时代办朱憬会见非工统总书记阿里兹基·马祖德。驻加纳使馆供图

朱憬表示，新冠肺炎疫情是第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件。面对疫情，中非相互声援、并肩战斗，中非更加团结，友好互信更加巩固。非工统是非洲大陆唯一包含所有非洲国家工会的区域性工会组织，长期以来与中方保持了深厚友谊和良好合作关系。中方珍视这一传统友谊，坚定支持非洲工会组织和工人抗疫，并愿与非工统加强合作、增进友谊，为打造中非卫生健康共同体共同努力。

非工统总书记马祖德代表非工统及非洲各国工会组织向中华全国总工会提供的宝贵支持和友好捐助以及中国驻加纳使馆给予的大力协助表示衷心感谢，高度赞赏中方大力驰援非洲抗击疫情义举。马祖德表示，非洲正处在与新冠肺炎疫情做斗争的困难时刻，中方此次帮助非工统解决燃眉之急，为保护疫情之下非洲工人权益做出关键贡献。

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