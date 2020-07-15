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中国代表呼吁加速落实2030年可持续发展议程

2020年07月15日08:28  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国7月14日电 （记者 李晓宏）中国常驻联合国代表张军14日呼吁，国际社会应坚定信心和决心，加大行动力度，有效抗击疫情，推进可持续、包容经济复苏和增长，加速落实2030年可持续发展议程。

当地时间7月14日至16日，联合国经社理事会可持续发展高级别政治论坛举行部长级会议。本届论坛以“加速行动和转型之路：实现可持续发展行动十年”为主题，推进落实2030年可持续发展议程。张军14日在部长级会议上作一般性辩论书面发言。

他强调，国际社会要加强团结合作，携手共克时艰；要坚持发展优先，重点落实减贫、消除饥饿、卫生、教育、就业、基础设施建设等领域可持续发展目标，特别关注发展中国家在疫情中面临的特殊困难和挑战，帮助各国实现更快、更好复苏；要坚持开放包容，实现合作共赢。疫情之下，各国应采取共同举措，减免关税、取消壁垒、畅通贸易，有力提振世界经济复苏信心；国际社会要聚焦共同发展，强化伙伴关系。

张军表示，中国将于2020年实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，全面建成小康社会，提前10年实现减贫可持续发展目标。面对疫情突然袭击，中国不惜一切代价维护人民生命安全和身体健康，积极开展国际抗疫合作。习近平主席近期宣布了一系列重大举措：中国将在两年内提供20亿美元国际援助；中国新冠疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，并率先惠及非洲国家；中国将同二十国集团成员一道落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，并呼吁进一步延长缓债期限；中方将在中非合作论坛框架下免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务。

(责编：刘叶婷、燕勐)
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