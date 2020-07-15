中国·福建-意大利经贸合作在线推介会举行

人民网罗马7月15日电（记者 叶琦）“云上”携手育新机、深度对接开新局。7月14日下午，中国·福建-意大利经贸合作在线推介会在福州、泉州、广州以及意大利米兰、安科纳、普拉托、卡利亚里两国七地以视频直播连线方式举办。意大利驻广州总领事馆副总领事吕云霓女士、意大利意中工商联合会会长里卡尔多·斯坦诺、意大利-中国新丝绸之路促进协会会长弗朗切斯科·马林焦、福建省商务厅副厅长、一级巡视员陈安生等中外嘉宾出席活动，在线吸引中意工商企业界代表3000多人参与。

今年是中意两国建交五十周年。随着“一带一路”倡议成为中意两国经贸合作的新平台，我省与意大利经贸合作步入高质量发展新阶段。意大利是我省在欧洲第五大贸易合作伙伴，双方经济互补性强，进出口贸易保持较快增长势头。我省与意大利有条件、有基础持续提升双方贸易和投资合作水平，续写丝路合作新篇章。为此，省商务厅提出三点深化合作建议：一是加速推进中意“两国双园”建设。双方要加强产业深度对接，促进双向投资，实现优势互补，引导中意两国优质资本、技术、人才等要素资源向“两国双园”集聚。二是加强贸易、技术与品牌领域有效对接。双方要借助中国国际进口博览会、九八投洽会等大平台，推进福建与意大利企业在贸易、品牌、研发等方面合作。三是创新经贸交流方式。推动招商“云平台”、外贸“云展会”的建设，组织实施系列“云推介”活动。

意大利驻广州总领事馆吕云霓副总领事在致辞中指出，意大利与福建的交往源远流长，福建省历来是中国对外开放先行先试的省份之一，而意大利也一直是创新和探险的土地。2020年迎来了中国与意大利建交50周年。希望泉州经济技术开发区所承载的“两国双园”项目将为意大利与福建之间的交流提供新的平台，希望卡利亚里足球俱乐部与霞浦县在足球领域的合作也为双边关系注入新的内涵。

意大利意中工商联合会(ICBG）会长里卡多·斯特拉诺说，为战胜新冠肺炎疫情带来的挑战，我们要坚持积极的多边合作友谊，因为健康、和平与繁荣是全世界不变的主题。坚持以促进意中两国经贸、投资、旅游、科技等各个领域合作交流为宗旨，坚持以发展海上丝绸之路产业经济为己任，为繁荣意中两国产业经济发展贡献力量。要持续推动泉州中意两国双园合作项目、莆田品牌推广中心和跨境电商进出口基地等项目建设。建立与福建省友好合作交流制度。

在推介会上，泉州经济技术开发区招商服务中心吴葳葳副主任介绍“中意两国双园”建设进展情况以及招商引资的重点项目；eBay中国公司商务拓展经理林峰做了“eBay助力福建企业开拓意大利市场”专题报告，引起与会中外企业家的浓厚兴趣和参与热情。 推介会还进行了福建与意大利合作项目“云签约”仪式，泉州经济技术开发区管委会与意大利蒙卡洛集团签署意大利对外交流中心项目合作协议，宁德市霞浦县政府与意大利卡利亚里足球俱乐部签署青少年足球培训交流合作协议，福建聚嘉科技股份有限公司与意大利m2020有限公司签署防疫物资采购合作协议。

本次在线活动由福建省商务厅、福建省外事办公室联合主办，意大利驻广州总领事馆、意大利意中工商联合会、意大利-中国新丝绸之路促进协会、旅意福建华侨华人同乡总会、华人头条意大利站，以及泉州市商务局、泉州经济技术开发区管委会、福建省电子商务协会、福建省侨商联合会等共同协办。后续省商务厅将继续举办一系列国别经贸合作“云对接”“云推介”活动，为广大企业拓展国际市场、全球投资合作机会搭建平台，提供服务。

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