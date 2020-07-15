2020年法国国庆：马克龙总统向抗疫医护、军队及社会人士致敬

人民网巴黎7月14日电（记者 何蒨） 今天是法国国庆节，传统庆祝项目香榭丽舍大街阅兵式因新冠疫情不得不改为在协和广场举行向奋战在一线的医护人员及士兵的致敬礼。受防疫措施限制，今年法国国庆仪式人数不得超过5000人，爱丽舍宫邀请了1400名主要来自各个地区的医护人员、公务员、协会代表及积极抗疫的社会人士参与活动。协和广场的庆祝仪式包括徒步阅兵与空中阅兵，法国总统马克龙参加阅兵式并向抗疫人士致敬。

参加致敬仪式的人员中，包括在疫情中失去生命的医护人员家属。此外，曾经在疫情期间向法国提供帮助的德国、瑞士、奥地利和卢森堡也在受邀之列，其代表出席了此次仪式。仪式之后，马克龙在爱丽舍宫接收现场直播采访，对上任以来法国经历的各类社会危机和挑战进行了总结，并指出政府实施改革的必要性，面对疫情造成的失业率上升，法国政府将推出“反解雇计划”等一系列措施，帮助年轻毕业生面对疫情造成的就业困难，马克龙也强调法国是欧洲在疫情期间给予社会支持最近最慷慨的国家之一。

关于疫情现状，马克龙也在采访中提到，法国有可能面对第二次疫情风险，因目前面对的不确定因素仍较多，但有迹象表明疫情有新的风险，因此未来几周内，法国所有的封闭公共场所都会强制佩戴口罩，医院也会增加检测机会，让没有处方的人也可以获得检测。总之，马克龙通过此次电视直播采访强调，法国已经做好面对第二波疫情的准备。

国庆日当晚，埃菲尔铁塔例行要举行盛大的烟火表演，并在铁塔脚下的战神广场举行音乐会。但今年的国庆烟火将禁止观众进入现场观摩，音乐会也将在无观众的情况下举行，并由电视台进行现场直播。

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