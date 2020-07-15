美国政府撤销国际学生签证新规

人民网华盛顿7月14日电（记者 郑琪）美国波士顿联邦地区法院14日在开庭审理哈佛大学和麻省理工学院对美国联邦政府提起的诉讼时宣布，美国国土安全部及其下属的入境和海关执法局同意撤销一项禁止国际学生在美国学习网课的签证政策。

据《哈佛大学校报》网站报道，入境和海关执法局将恢复今年3月份发布的指导意见，允许国际学生持学生签证留在美国学习网课。负责此案的法官艾莉森·巴罗斯称，双方达成的这份协议适用于全美。

本月6日，美国国土安全部下属的入境和海关执法局发布一份通报指出，在美国修读学术课程或职业课程的国际学生，如其就读的学校今年秋季学期只进行在线授课，美国国务院将不会向他们发放签证，海关等相关部门也不会允许此类学生进入美国。目前人在美国、秋季学期将出现上述情况的学生也必须离开美国，或转到有线下课程的学校，否则可能面临进入遣返程序等后果。

据《华尔街日报》报道，该规定已经对一些国际学生产生了实际影响。在几份法庭文件中，美国大学报告说，美国移民官员在机场阻止学生入境美国，因为他们的学校计划只提供网上课程。

8日，哈佛大学和麻省理工学院就该新规对联邦政府发起诉讼，希望法院暂停联邦政府实施这一规定。在本次开庭之前，18个州和首都华盛顿哥伦比亚特区也对联邦政府提起了诉讼。另外，超过200所美国大学提出支持哈佛大学和麻省理工学院的诉讼。

14日，包括谷歌、脸书和推特在内的十几家科技公司也表示支持哈佛和麻省理工的诉讼，批评联邦政府的新规将损害其业务。这些科技企业指出，“美国未来的竞争力取决于吸引和留住有才华的国际学生”。

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