人民网>>国际

美国新冠肺炎确诊病例超340万

2020年07月15日08:21  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿7月14日电（记者 郑琪）据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间7月14日下午5时34分，美国已有新冠病毒感染病例3407798例，其中包括死亡病例136252例。与该系统24小时前的数据相比，美国新增感染病例55102例，新增死亡病例740例。

14日，得克萨斯州报告了10745例新增感染病例，创下该州日增病例新高。截至目前，得克萨斯州已有新冠病毒感染病例269778例，其中包括死亡病例3276例。另一个因过早重启经济而成为疫情新“震中”的佛罗里达州，14日报告了132例新增死亡病例，打破该州日增死亡病例的记录。截至目前，佛罗里达州已有新冠病毒感染病例291629例，其中包括死亡病例4409例。

据《纽约时报》报道，美国日增死亡人数在经历了数周的下降之后又开始回升。由于死亡人数持续上升，得克萨斯州一些地方官员已经开始让冷藏卡车待命，以扩大停尸房的空间。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇14日表示，美国依赖各州的独立性，这在抗击疫情方面带来了一定劣势。福奇说，一些国家在控制疫情方面比美国更有效，因为它们几乎完全关闭了整个国家，这在美国是不可能发生的。他表示，虽然美国此前也对很大范围实施了关闭，但估计也只有50% 到 55%左右的范围。

(责编：刘叶婷、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved