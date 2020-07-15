美国新冠肺炎确诊病例超340万

人民网华盛顿7月14日电（记者 郑琪）据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间7月14日下午5时34分，美国已有新冠病毒感染病例3407798例，其中包括死亡病例136252例。与该系统24小时前的数据相比，美国新增感染病例55102例，新增死亡病例740例。

14日，得克萨斯州报告了10745例新增感染病例，创下该州日增病例新高。截至目前，得克萨斯州已有新冠病毒感染病例269778例，其中包括死亡病例3276例。另一个因过早重启经济而成为疫情新“震中”的佛罗里达州，14日报告了132例新增死亡病例，打破该州日增死亡病例的记录。截至目前，佛罗里达州已有新冠病毒感染病例291629例，其中包括死亡病例4409例。

据《纽约时报》报道，美国日增死亡人数在经历了数周的下降之后又开始回升。由于死亡人数持续上升，得克萨斯州一些地方官员已经开始让冷藏卡车待命，以扩大停尸房的空间。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇14日表示，美国依赖各州的独立性，这在抗击疫情方面带来了一定劣势。福奇说，一些国家在控制疫情方面比美国更有效，因为它们几乎完全关闭了整个国家，这在美国是不可能发生的。他表示，虽然美国此前也对很大范围实施了关闭，但估计也只有50% 到 55%左右的范围。

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