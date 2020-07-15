马克龙谈法国下阶段抗疫计划：所有室内公共场所将强制戴口罩

中新社巴黎7月14日电 (记者 李洋)法国总统马克龙当地时间14日谈到法国下阶段抗击新冠肺炎疫情的计划，表示从8月1日起，法国所有室内公共场所将强制戴口罩。

当地时间2020年7月13日，法国巴黎，巴黎迪士尼乐园恢复营业。 图片来源：视觉中国

马克龙当天出席国庆典礼后，在总统府爱丽舍宫参加电视直播访谈节目，历时约90分钟。马克龙着重阐述抗击疫情的相关议题，也谈及未来在经济领域的应对措施。

谈到法国下阶段抗疫计划时，马克龙说，法国在“解封”后已开放了餐馆、酒吧等公共场所，新冠病毒再次在法国的一些地方传播，有迹象表明疫情可能会反复，因此必须有所预见并做好准备。

马克龙要求民众在封闭的空间里要戴口罩，同时也希望所有人在外出时也戴口罩。目前法国已要求民众乘坐公共交通时必须戴面罩，但尚未要求在商店、超市、教堂等公共场所内必须戴口罩。

他表示，官方将在接下来的几周时间里推动在室内公共场所强制戴口罩，从8月1日起，法国所有室内公共场所将强制戴口罩。

马克龙说，法国正在采取一切必要措施避免第二波疫情的发生，但也会为应对第二波疫情做好准备，确保法国储备必要的口罩、药物、重症监护病床等医疗物资和设备，同时继续加强新冠病毒检测。

马克龙并不鼓励人们使用有争议的药物羟氯喹治疗新冠肺炎。他说，即使自己的病毒检测结果为阳性，自己也不会服用羟氯喹。他认为，目前还没有很稳定的治疗方法应对新冠肺炎。

谈到经济问题时，马克龙警告，由于疫情影响，到2021年春季，法国可能将增加80万到100万失业者。马克龙承诺国家将再提供1000亿欧元以资助一系列相关的经济恢复措施。

谈到改革问题时，马克龙重申他对改革的决心，并表示要继续推动退休制度改革，同时要为年轻人创造更多的就业机会。(完)

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