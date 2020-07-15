人民网>>国际

马克龙谈法国下阶段抗疫计划：所有室内公共场所将强制戴口罩

李洋

2020年07月15日07:06  来源：中国新闻网
 

中新社巴黎7月14日电 (记者 李洋)法国总统马克龙当地时间14日谈到法国下阶段抗击新冠肺炎疫情的计划，表示从8月1日起，法国所有室内公共场所将强制戴口罩。

当地时间2020年7月13日，法国巴黎，巴黎迪士尼乐园恢复营业。 图片来源：视觉中国

马克龙当天出席国庆典礼后，在总统府爱丽舍宫参加电视直播访谈节目，历时约90分钟。马克龙着重阐述抗击疫情的相关议题，也谈及未来在经济领域的应对措施。

谈到法国下阶段抗疫计划时，马克龙说，法国在“解封”后已开放了餐馆、酒吧等公共场所，新冠病毒再次在法国的一些地方传播，有迹象表明疫情可能会反复，因此必须有所预见并做好准备。

马克龙要求民众在封闭的空间里要戴口罩，同时也希望所有人在外出时也戴口罩。目前法国已要求民众乘坐公共交通时必须戴面罩，但尚未要求在商店、超市、教堂等公共场所内必须戴口罩。

他表示，官方将在接下来的几周时间里推动在室内公共场所强制戴口罩，从8月1日起，法国所有室内公共场所将强制戴口罩。

马克龙说，法国正在采取一切必要措施避免第二波疫情的发生，但也会为应对第二波疫情做好准备，确保法国储备必要的口罩、药物、重症监护病床等医疗物资和设备，同时继续加强新冠病毒检测。

马克龙并不鼓励人们使用有争议的药物羟氯喹治疗新冠肺炎。他说，即使自己的病毒检测结果为阳性，自己也不会服用羟氯喹。他认为，目前还没有很稳定的治疗方法应对新冠肺炎。

谈到经济问题时，马克龙警告，由于疫情影响，到2021年春季，法国可能将增加80万到100万失业者。马克龙承诺国家将再提供1000亿欧元以资助一系列相关的经济恢复措施。

谈到改革问题时，马克龙重申他对改革的决心，并表示要继续推动退休制度改革，同时要为年轻人创造更多的就业机会。(完)

(责编：曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved