位于法国东部阿尔萨斯地区的费斯内姆核电站二号反应堆近日关闭，这座法国最古老的核电站至此正式停止运营。该核电站的关闭是法国能源转型的缩影。近年来，法国大力发展可再生能源，以推进能源转型。

费斯内姆核电站于1977年投入运营，是法国使用时间最长的核设施之一。法国政府今年2月发布公报，宣布将在6月底前彻底关闭费斯内姆核电站，并在2040年前拆除其基础设施。“这是法国在重新平衡核电和可再生能源发电战略上迈出的第一步。”时任总理菲利普表示。作为全球核电大国，法国现有58座核反应堆在营，国内用电量的71.6%来自核电。

今年4月，法国政府推出能源转型行动时间表2019—2028年《多年能源计划》，计划在2035年以前关闭14座核反应堆，并将核电占法国发电总量的比例降至50%；到2028年底，可再生能源发电装机容量将较当前水平翻四番，新增装机主要来自风电和太阳能。根据法国可再生能源工会等机构今年2月共同发布的报告，2019年水力、风能、太阳能等可再生能源发电量在法国总发电量中占比23%，较去年有所增加，不过距50%的目标仍有不小距离。此外，《计划》还提出到2028年实现开发10—100个电改气试点项目、绿色氢占工业氢比重达20%—40%、拥有300万辆电动汽车、180万辆插电式混合动力车、50万辆电动或混合动力车等目标。

为了推进《计划》，法国政府推出了提供研发补贴、调整风电价格和税收政策等一系列激励政策。法国企业也积极参与。近日，法国风力发电生产商Boralex宣布和法国电信运营商Orange公司达成一项企业可再生能源购买协议，将为其每年提供67千兆瓦时的可再生电力。不过，受新冠肺炎疫情影响，法国此前宣布的很多可再生能源项目至今未完成发布和招标，现有项目也不同程度推迟。

法国环境与能源管理署主任阿诺·勒鲁瓦指出，法国在发展可再生能源领域具有自然条件优越、技术创新等优势。随着能源转型进一步推进，可再生能源领域也将提供更多就业机会。法国应进一步加强可再生能源项目间合作以及与欧洲其他国家的合作，最终实现能源转型，为应对全球气候变化作出贡献。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2020年07月15日 17 版）

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