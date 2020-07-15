持续推进“新塑料经济”(经济透视)

“为了保护鸡蛋，大自然发明了一件绝妙的包装，那就是蛋壳！”不久前，法国生态转型与团结部国务秘书普瓦尔松在社交媒体上发文，批评法国一些超市在出售鸡蛋时使用塑料泡沫托盘和透明保鲜膜。她强调，根据反浪费法，这种包装将很快不能使用。

在新冠肺炎疫情防控期间，一次性塑料垃圾使用量显著增多。据法国行业机构统计，大型零售企业中用于食品和卫生用品的塑料包装增长了20%—30%。此外，由于实体门店的关闭，快递、外卖等行业在多个国家迅猛发展，过度包装给全球塑料垃圾污染治理带来新的挑战。

长久以来，追求低成本、迎合消费者的生产经营理念，“负外部效应”的未合理估量，使得普通人手中的“方便”成了环境的沉疴。相关报告显示，全球每年生产约7800万吨塑料包装物，只有14%被回收利用，32%流入自然环境，相当于全球经济每年损失800亿至1200亿美元。人们越来越意识到，打破塑料产品原有的“提取—制作—丢弃”的生产惯性已刻不容缓。

2016年1月，达沃斯世界经济论坛上发布了题为《新塑料经济——重新思考塑料的未来》的报告，第一次提出建立塑料循环经济的愿景，目的在于运用循环经济的原理，让塑料永远不会变为废料。2018年10月，艾伦·麦克阿瑟基金与联合国环境规划署共同发起了“新塑料经济全球承诺”行动倡议，截至目前已有包括世界领先包装消费品公司、零售商、塑料包装生产商、政府机构在内的850多个组织参与签订，通过设立具体行动目标，将塑料循环经济的愿景向现实推进。

建立一种新的经济模式，需要多方的广泛参与和通力合作，并在技术、资金、政策等方面协同发力。多家签署全球承诺书的投资机构计划投资数亿美元用于开发新的商业模式、材料及其他解决方案；多国政府制定了一系列政策措施，包括公共采购、加大生产者责任、开展公众教育以及推出财政奖惩措施等。

新塑料经济的一大要义在于“创新”。在瑞士洛桑，雀巢公司2018年底成立了包装科学研究院，重点研究可回收、可生物降解或可堆肥的聚合物、功能纸，以及提高塑料包装可回收性的新技术；在英国伦敦，初创公司Cup Club利用物联网领域的电子标签技术，设计出了杯具循环系统，通过在城市设立回收点，让人们可以像租用共享单车一样使用可重复清洗的杯子，今年初已与麦当劳和星巴克合作。越来越多发展中国家也加入到这一行列，支持塑料垃圾回收与再生资源企业发展壮大，创造就业机会，推动创新和经济发展。

“新塑料经济”需要普通民众的积极参与。只有每一个人都形成“取之有度，用之有节”的理念，合理消费，“新塑料经济”才能真正推动建设更可持续的地球家园。

《 人民日报 》（ 2020年07月15日 17 版）

(责编：牛镛、燕勐)