多国加快数字技术创新应用（记者观察）

图①：韩国电子驾照上只显示个人姓名、照片、二维码和条形码，在部分需要确认年龄的消费场合可以代替身份证使用。图为韩国用户在便利店使用电子驾照进行身份验证。

韩国SK电讯供图

图②：使用“虚拟出差”服务的客户需要戴上VR眼镜，操作显示屏，通过调整视线角度、放大缩小来检查环境的各个角落。图为日本企业用户在体验这一技术。

日本Floorvr公司供图

全球疫情防控期间，以人工智能、大数据、云计算、虚拟现实为代表的数字技术快速发展，创新应用加速落地，社会管理、医疗健康、生产经营等各领域的数字化转型，既给人们生产生活带来便利和转变，也蕴藏着新的经济增长点

韩国

电子驾照—政府服务数字化加快推进

本报驻韩国记者 马 菲

从7月开始，在韩国全国27个驾照考场申请更新或办理驾照时，可用电子驾照代替实体驾照。也就是说，人们拿着手机就可以开车上路了。

这一“电子驾照认证服务”由警察厅、道路交通公团和韩国三大移动运营商共同研发。用户需下载手机应用“PASS”，在以本人名义开通的手机上注册，通过指纹、面部识别等程序认证身份，拍摄个人的实体驾照并上传，即可成功注册电子驾照。如需出示，用户点击相关选项，一张电子驾照便自动生成。

为确保电子驾照真实有效，移动运营商的认证系统和警察厅的驾照管理系统，将以区块链网络为基础实现联动，可同步验证手机用户信息真伪。每名用户的电子驾照只能通过一家移动运营商在本人名下的一部手机上注册使用，以他人名义申办的手机或伪造的驾照均不得注册。该认证系统还采用了防截屏技术，提高了数据的安全性。为保护用户隐私，电子驾照只显示个人姓名、照片、二维码和条形码，不显示出生年月和住址等信息。

“电子驾照将让用户享受到更多安全和便利。”韩国SK电讯副总裁吴世贤表示，新冠肺炎疫情防控使得数字化服务需求激增，未来该公司将与更多机构和企业密切合作，促进电子驾照服务在无接触业务中的应用。目前，在购买烟酒等需要确认成年人身份的场合，用电子驾照代替身份证已被韩国部分便利店接受。

为了推动政府服务数字化建设，在更多领域推广无接触和个性化服务，韩国政府近期公布了《后疫情时代数字化政府创新发展计划》。根据《计划》，推广电子驾照的时间从原定的2022年提前至2021年年底。为提高政府的数字化管理水平，韩国政府还将从今年起开通“国民秘书”聊天机器人，主要提供国家奖学金申请、民防教育、税金缴纳等多种服务，整合居民在公共机构登记的个人信息，在居民中心等4万个场所增设无线网络，利用人工智能技术构建综合安保管理系统等。

（本报首尔电）

日本

虚拟出差—企业运行模式悄然改变

本报驻日本记者 刘军国

检查海外工厂车间运行情况，无需实地前往，只要坐在东京的办公室，戴上“VR眼镜”即可实现。操作显示屏，调整视线角度，放大缩小，工厂的每一个角落都“近在眼前”。从7月中旬起，专门从事虚拟现实动画业务的日本初创公司Floorvr与新司有限公司合作，将推出利用VR（虚拟现实）技术实现员工“虚拟出差”的服务。

据《日本经济新闻》报道，该服务主要面向日本制造企业的品质管理与供应链部门负责人，通过协调日程、提供器材租赁、发回VR实时动画，帮助其完成出差任务。日本许多制造企业在亚洲多地设有工厂，或从当地采购零部件，分处不同国家的产品研发人员和生产人员需要保持紧密沟通。

新冠肺炎疫情防控期间，各国实施入境限制，许多跨国出差活动暂停。各项虚拟服务迅速发展，“虚拟出差”应运而生。相比邮寄产品样品、在线会议等，“虚拟出差”服务可以让企业从各个角度远程检查产品细节和工厂环境，更好地进行品质管理。这将减少员工海外出差频次，节省企业的时间成本和管理成本，也有利于疫情防控。

总体来看，电子游戏是虚拟现实技术应用最成熟的领域，VR电影也为消费者所熟知。现在，这一技术也被广泛应用于工业和服务业。东京大学虚拟现实教育研究中心前主任广濑通孝表示，从上世纪80年代末到2019年，虚拟现实技术在日本工业制造领域主要用于制作工业设计图等，从2019年开始更多地用于员工培训。日本一家名为“solidray”的企业今年6月推出一款利用虚拟现实技术模拟事故发生场景的设备，以对员工进行生产安全教育，减少意外事故发生。

“虚拟出差”服务正获得越来越多制造业企业的青睐。世界最大玻璃制造商日本AGC公司已经广泛利用虚拟现实技术与顾客沟通，并计划借助该技术培训海外技术人员。据统计，截至今年6月底，已有18家日本企业表示将使用“虚拟出差”服务。此外，养老、旅游、房地产等行业也在探索引入虚拟现实技术，经济社会活动模式正在发生改变。

（本报东京电）

英国

数字医疗—为更多病患提供支持

本报驻英国记者 强 薇

打开即时通信软件“WhatsApp”，添加“聊天机器人”为联系人，打个招呼，就能向其询问关于新冠肺炎疫情的各类信息。英国政府今年3月推出的这款“聊天机器人”数字产品，旨在缓解医护人员压力，减少人们前往医疗场所的次数。英国医疗部门长期面临巨大的人员和资金缺口，疫情更让这一状况雪上加霜。“这项服务能够提供可靠信息，帮助民众掌握关于新冠病毒的正确知识，有效防止人们受虚假信息误导。”英格兰公共卫生局医学主任伊冯·道尔表示。

英国慈善机构“对抗关节炎”也在网站上设置了类似的智能聊天机器人，让关节炎等慢性病患者能在疫情防控时期获得医疗帮助和心理辅导。这款程序名为“COVA”，通过利用由英国风湿病学会开发的“新冠病毒风险计算器”，帮助患者评估是否需要自我隔离。据“对抗关节炎”介绍，他们正在寻求与其他医疗慈善机构合作，为更多疾病患者提供支持。

疫情防控期间，为了保护肺囊性纤维化患者等高危人群，英格兰医疗部门推出了一款手机应用程序，收集患者每日测量的肺活量等信息并与医生共享，确保患者病情有恶化趋势时能得到及时救治。英格兰医疗部门还在测试一款“虚拟病房”程序，通过远程监测患者的体温、心率和血氧饱和度，来及时发现需要医学干预的患者。如果该程序被证明安全有效，将在今年冬天推广至全国。

据了解，英国政府已花费超过5000万英镑用于建立对疫情的“数字反应”，数字医疗是其中重要一环。比如，卫生部门的数字机构开发病毒追踪软件。目前，英国国家医疗服务体系已同亚马逊、微软等科技公司合作，力图创建有效的数字模型，优化呼吸机、病床和医护人员等稀缺医疗资源的分配。英国管理咨询公司艾意凯合伙人克劳斯·勃恩克表示，疫情防控是实现数字医疗的一大动力，各国政府正在制定新规则以促进从应用程序、可穿戴设备到“数字疗法”软件等数字健康产业的发展。

不过，数字医疗也面临隐私困扰。一些业内人士担心，将患者的病历数字化难以保护个人隐私。英国信息专员办公室近日表示，在特殊时期，为了符合公共利益，可能会改变相关规则。英国《金融时报》评论称，在医疗保健领域，数据共享可以在各国疫情防控中发挥重要作用。但疫情过后是否再度收紧隐私保护政策，则取决于各国监管部门。

（本报伦敦电）

《 人民日报 》（ 2020年07月15日 17 版）

(责编：牛镛、燕勐)