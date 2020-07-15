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国际社会呼吁支持世卫组织

本报驻比利时记者  张朋辉

2020年07月15日05:03  来源：人民网－人民日报
 

　　近来，多国政府、国际机构、专家学者密集发声，呼吁支持世界卫生组织协调、领导全球抗疫行动，呼吁国际社会团结起来应对疫情。

　　俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，新冠肺炎疫情是全世界面临的共同挑战，只有所有国家共同协作才能取得抗疫胜利。俄方认为，美国宣布将于明年退出世卫组织的立场是非建设性的，世卫组织应继续发挥在国际卫生合作方面的领导和协调作用。

　　法国外交部长勒德里昂表示，法国致力于维护和支持世卫组织，世卫组织是卫生领域采取多边主义行动的机构，其作用无可替代。此前，法国和德国同世卫组织对话，表示将支持世卫组织工作，增加对世卫组织的资金支持。

　　7月10日，欧洲、拉美和加勒比地区的18个国家同欧盟召开视频会议，重申对世卫组织的支持，肯定其在协调抗击疫情中的作用。会后的声明说，与会方重申支持联合国机构、特别是世卫组织在全球协调抗击疫情中的作用，以便联合国继续应对世界公共卫生危机。声明强调国际社会团结应对疫情的重要性，认为“必须把合作和团结放在应对疫情的中心位置”。

　　美国国家医学院、耶鲁大学、乔治敦大学、美国公共卫生协会等机构的10多位专家在国际知名医学刊物《柳叶刀》杂志网站刊文称，世卫组织拥有无可比拟的全球覆盖能力。美国退出世卫组织，将会降低美国开发流感疫苗等方面的能力、打乱疾病暴发时的全球卫生策略，令美国人民处于更不安全的境地，美国及全球的健康和安全要求同世卫组织进行密切合作。

　　此前，750位来自美国公共卫生、国际关系等各界的专家学者向美国国会致公开信，敦促国会采取行动，维持同世卫组织的关系。公开信指出，美国退出世卫组织或削减世卫组织资金，将加剧美国应对当前和将来的疫情挑战，严重威胁美国公共卫生安全，也影响美国资助的相关项目顺利开展。

　　“只有在各国内部和国际社会层面保持团结，采取有力行动，才能遏制疫情，击败病毒。”世卫组织总干事谭德塞日前在记者会上再次呼吁国际社会团结一致，共同采取措施，用“科学、行动和团结”应对新冠肺炎疫情这个人类共同的敌人。

　　（本报布鲁塞尔7月14日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月15日 08 版）

(责编：牛镛、燕勐)
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